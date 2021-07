Afores no se invierten en proyectos de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, dijo que las Afore no han invertido recursos de los trabajadores en ningún proyecto de infraestructura emblemático de la actual administración y que no se les forzará para que participen en proyectos riesgosos.

"Quiero aclarar que ninguna Afore ha invertido un solo peso en ninguno de los tres proyectos emblemáticos de esta administración, llámese Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya. Ninguna. "Como autoridad que representa al sistema financiero, no le vamos a torcer el brazo, no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral en las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente según lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir", dijo el funcionario.

Al participar en el foro "El sistema de ahorro para el retiro a 24 años de su creación", organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el funcionario recordó que las Afore cuentan con consejeros independientes expertos en inversión que deciden las mejores condiciones para destinar los ahorros de los trabajadores.