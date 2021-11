Afores tendrían que recortar personal ante ajuste de comisiones: Amafore

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González, dijo que ante el tope al cobro de comisiones que entrará en vigor en 2022 de 0.57% por el manejo del saldo de la cuenta de cada trabajador, las administradoras están enfrentando un cambio en el modelo de negocio para mantener su operación, con lo que se están haciendo ajustes operativos que incluso podrían implicar el despido de personal de las administradoras.

En conferencia de prensa, el directivo que este martes las diez Afore enviarán su propuesta del cobro de comisión que harán a partir de enero del año próximo, el cual no podrá rebasar 0.57% y que representa la reducción prácticamente de 30% de sus ingresos si se considera que en 2021, las Afore cobraban 0.80%.

El directivo comentó que si bien las Afore no se niegan a la reducción de comisiones, se necesita tiempo para hacerlo de manera ordenada ante el cambio total del negocio que representa una reducción tan abrupta de ingresos para las Afore.

"Todas están trabajando, independientemente del tamaño que tengan en acomodar este nuevo nivel de comisiones a su operación. Y eso implica desafortunadamente posibles despidos, ajustes operativos, de promoción, cosas que se van a tener que ajustar en el corto plazo para acomodar estas modificaciones. Por eso la petición de la industria, al regulador, al presidente de la Consar y al secretario de Hacienda, es que se haga con tiempo, que se den unos meses para hacerlo de manera ordenada", dijo.

González dijo que hasta el momento, solamente Afore Azteca se ha amparado contra el tope a comisiones y que ninguna otra administradora ha anunciado una medida similar.

El directivo de Amafore recalcó que no habrá afectaciones en servicio, inversiones ni en el rendimiento que deberán tener los trabajadores como parte de su ahorro para el retiro; sin embargo, criticó que el proceso regulatorio no haya considerado la opinión de las Afore y que se otorgue tan poco tiempo para un cambio de esta magnitud.

"Se volaron la tranca con el proceso de mejora regulatoria. Con muy poco apego a la legalidad y a las normas. Están dando muy poco tiempo para hacer este cambio en el modelo de negocio.