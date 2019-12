Afores van a nuevo fondo de inversión

A partir del próximo 13 de diciembre, las 10 Administradoras de Fondos del para el Retiro (Afore) que operan en México tendrán un cambio importante en el manejo de los ahorros para los trabajadores, ya que entrarán en un esquema de inversión conocido como fondos generacionales.

Con este cambio se busca ofrecer una inversión de largo plazo que pueda capturar mejores rendimientos en los recursos para el retiro de los trabajadores, ante un escenario de bajos rendimientos y perspectivas negativas por los bajos montos de pensión que tendrán los trabajadores al momento de jubilarse.

Sobre el tema, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González, detalló que las administradoras están listas y se tendrá una campaña de difusión para explicar a los ahorradores en qué consiste el cambio.

"Vamos muy bien. Sí vamos a salir en tiempo el 13 de diciembre. Ya se han hecho varias pruebas de los nuevos portafolios y vamos a empezar a difundir cómo funcionan estos fondos.

"Para los trabajadores es transparente, no hay mucho cambio, es más bien cómo se gestionan los recursos", explicó.

De acuerdo con el directivo, la gran ventaja de pasar a un esquema de inversión en fondos generacionales es que el dinero de los empleados se destinará a proyectos y modelos de inversión con una perspectiva de mayor tiempo, con el objetivo de que al momento de retirarse, los trabajadores encuentren en su cuenta de Afore una mayor cantidad de ahorro, a diferencia del esquema actual.

Hasta la fecha, las Afore invierten los recursos de los trabajadores a partir de las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefore), en las que la desventaja es que están clasificadas a partir de cuatro momentos de edad del trabajador y conforme envejece el ahorrador, su inversión cambia a otro modelo de inversión. Así, existen actualmente cinco Siefores.

La cuatro maneja el ahorro de los trabajadores de hasta 36 años. Le sigue la tres, responsable de administrar los recursos de empleados entre 37 y 45 años, la dos está enfocada en ahorradores de 46 a 59 años y la uno es para trabajadores de 60 años. Existe también la Siefore cero, la cual está encargada de administrar los recursos de los trabajadores mayores de 60 años, próximos a retirarse.

Con el cambio de Siefores a fondos generacionales, el trabajador podrá permanecer por años en un solo esquema de inversión sin importar su edad y la gran apuesta es que a largo plazo ésta ofrezca mejores condiciones para la pensión de los empleados.

"El cambio a fondos generacionales hace que se capitalicen mejor los rendimientos para los trabajadores. Antes se cambiaba conforme se iba avanzando en la edad; ahora se va a quedar en un solo fondo y se capturarán los beneficios de las inversiones de largo plazo", explicó el directivo.

González añadió que ya se han realizado esfuerzos de comunicación entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para explicar a partir del 13 de diciembre en qué consiste el cambio a fondos generacionales de las Afore.

"El trabajador no va a tener que hacer nada. Es un cambio en la gestión que llevan las administradoras con respecto al ahorro de los empleados. Para ellos no hay una modificación en lo que tienen que hacer ni en su relación con las Afore. Lo verán en su estado de cuenta", dijo el directivo.