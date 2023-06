Agencia Nacional de Aduanas genera demoras y más revisiones: encuesta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Para empresas que realizan operaciones de comercio exterior, la entrada en funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) generó demoras o retrasos en el despacho aduanero, de acuerdo con una encuesta hecha por la firma de abogados Sánchez Devanny.

Además de ese problema, los entrevistados consideraron que hay retrasos en información, incremento en revisiones, diferencia de criterios entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ANAM, así como falta de comunicación con la autoridad.

Ello porque el 1 de enero de 2022 entró en vigor el Decreto por el que se crea la ANAM, con lo que desapareció la Agencia General de Aduanas.

¿Qué revela la encuesta?

En la encuesta "Principales retos en materia de Comercio Exterior para las empresas en 2023" que elaboró Sánchez Devanny, se explicó que "las demoras o retrasos en el despacho aduanero, así como los retrasos en la información pueden prevenirse si se conocen a detalle los requisitos que se deben presentar a la ANAM en cada operación de comercio exterior".

Expuso que "las revisiones que pudieran presentarse por parte de las autoridades involucradas en estos procesos, podrían evitarse si se cuenta con la documentación necesaria en cada caso, así como con el conocimiento del debido proceso a seguir".

Sobre todo, porque el 31% de los encuestados dijo desconocer la documentación utilizada durante la importación del activo fijo, mientras que el 33% dijo que no cuenta con un procedimiento interno de revisión de activo fijo.

En la encuesta a directivos, gerentes y operadores de comercio exterior, contralores, encargados, financieros, entre otros se preguntó si tenían alguna auditoría en materia de comercio exterior en los últimos 24 meses, a lo que el 48% dijo que "sí".

"El 52% manifestó que "no", mientras que 48% aseguró que "sí", lo que indica que la autoridad está muy activa en cuanto a las revisiones que lleva a cabo en materia de la correcta realización de operaciones de Comercio Exterior y obligaciones relacionadas".

La mayor parte de las auditorías tuvo que ver con aspectos fiscales, de logística e inventarios, "por lo que recomendamos que las compañías se preparen con auditorías preventivas que detecten irregularidades, errores u omisiones a tiempo y se corrijan para evitar multas y otro tipo de sanciones cuando sean revisadas por la autoridad".

Además, sugirieron acercarse a un especialista que les asista y oriente en comercio exterior a fin de no interferir el flujo de operaciones.