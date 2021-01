Agencia promociona viajes a playas de Oaxaca con foto de López-Gatell

Tras la polémica que desataron las fotografías difundidas en redes sociales del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en el restaurante de un hotel de Playa Zipolite, una agencia de viajes aprovechó estas imágenes para promocionar un paquete de viajes.

"Si Gatell ya fue a Huatulco, tú para cuando? No te quedes fuera y reserva ya!! [sic]", se lee en la publicación de Facebook de la empresa JA Tours, hecha un día después de que se difundieran las fotos que exhiben al funcionario federal encargado de la política de Salud contra la pandemia por Covid-19 vacacionando en Zipolite, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

La agencia turística, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, agregó también información sobre un paquete de viajes programados para este mes a Huatulco y Puerto Escondido, ambos destinos de la Costa de Oaxaca, con avistamiento de ballenas y liberación de tortugas, del 19 de enero al 1 de febrero del 2021.

Su publicidad incluye la fotografía en la que López-Gatell se observa entablando una charla con una mujer —identificada como Rebeca Peralta Mariñelarena—, sin cubrebocas, y la cual ha sido criticada por contraponerse a las recomendaciones que el funcionario ha reiterado en sus conferencias de prensa para que la población mexicana permanezca en casa, principalmente en la temporada de fiestas decembrinas, y así disminuir los riesgos de contagios por Covid-19, según la estrategia que han recalcado desde el primer caso por esta enfermedad en México.

En la promoción de los viajes a playas de Oaxaca, la agencia también menciona a un coordinador de grupo, seguro de viajero, botiquín, agrega un kit sanitizante de protección, protección JA Tours —para el cual solicita preguntar directamente a un asesor de viaje— y pensión para auto durante los días que dure el viaje, "sólo para quienes lo adquieran en la sucursal de Veracruz y sean clientes foráneos"; el espacio, detalla, es limitado.

Usuarios de redes sociales no esperaron para dejar sus comentarios en la publicación de la agencia JA Tours, en los cuales se puede leer a gente que celebró la publicidad. "Esa sí es muy buena publicidad", escribió una usuaria; o "Vamos México, sin miedo y respetando. Sigamos en movimiento", dijo alguien más.

Ese 4 de enero, horas antes de la publicación de esa agencia de viajes veracruzana, la presidenta municipal de San Pedro Pochutla, Saymi Pineda Velasco, compartió en su página oficial de Facebook un post también con una de las imágenes de Hugo López-Gatell en Zipolite

En la publicación de la página Azul Profundo, dedicada a promocionar atractivos de ese destino turísticos de la Costa de Oaxaca, así como obras del gobierno de Pineda Velasco, se asegura que la elección de López-Gatell de este destino es una muestra de que el sitio es seguro y se invita a las personas a conocerlo.

"Si aún dudas de qué tan seguro es Zipolite en tiempos de pandemia, déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, nuestra playa es un lugar seguro, tanto que nos honramos de que el Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez disfrute de ella y que sean las playas de Pochutla las que haya elegido para vacacionar", dice la publicación compartida por la presidenta municipal de Morena.