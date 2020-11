Aguacateros se alistan para abastecer a EU

La pandemia por el Covid-19 no ha detenido la producción y exportación de aguacate en Michoacán, por lo que los empresarios del ramo se declaran listos para abastecer del llamado oro verde a la edición LV del Super Bowl en enero próximo.

El empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez afirmó que lejos de que la pandemia haya impactado la cadena de producción, se han aumentado los volúmenes de ventas. En una de sus huertas ubicada en el municipio de Tacámbaro, el también conocido como El Rey del Aguacate negó que este año hayan tenido que enfrentar adversidades en producción y comercialización del aguacate.

"El Super Bowl se va a hacer seguramente a puerta cerrada, pero el aguacate no se consume en el estadio, es en las casas y en los restaurantes", señaló. Valentín Rodríguez consideró que, incluso, este año se abrirá una gran ventana para el sector aguacatero y anunció la puesta en marcha de una planta de empaque de mitades de aguacate para exportar al mercado europeo con una inversión cercana a los 25 millones de dólares.

Adelantó que, tan sólo en esta planta se empleará a 800 personas por día, de las cuales, 600 serán mujeres. Incluso el empresario insistió que en el sector de producción, empaque y exportación de aguacate tampoco se han registrado despidos de personal a causa de la contingencia sanitaria.



Extreman medidas

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó que, a seis meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, la industria ha continuado con la exportación. Para afrontar los desafíos generados por el coronavirus, la industria reforzó las medidas que ya están contempladas en el Plan de Trabajo de Exportación, afirmó a EL UNIVERSAL. La APEAM subrayó que se han reforzado los protocolos de control y cuidado sanitario al personal y la revisión exhaustiva de sus procesos, instalaciones y medios de transporte para garantizar la inocuidad del fruto.

Expuso que solicitó particularmente a los productores montar un filtro de revisión para tomar la temperatura y dar gel en alcohol a quienes ingresen a la huerta. Pidió a los empacadores contar con un filtro de revisión para tomar la temperatura y detectar a trabajadores con algún síntoma y revisar que haya la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Informó que actualmente este fruto mexicano tiene un consumo en Estados Unidos de 3.5 kilogramos per cápita.