AIFA tendrá vuelos internacionales de carga en su inauguración

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) si tendrá vuelos internacionales el día de su inauguración, pero serán de carga, informó Isidoro Pastor Román, director de la empresa AIFA S.A de C.V.

Adelantó que el 21 de marzo aterrizarán en Santa Lucía dos aviones de carga.

"Están por confirmarse dos o tres vuelos con carga internacional, eso todavía está en proceso, pero prácticamente es un hecho que vamos a tener esas operaciones de cara al 21 de marzo", indicó.

Según Pastor Román, se contempla que a partir del segundo semestre del año haya vuelos internacionales de pasajeros en el AIFA, que serán operados por una empresa en construcción denominada Aeroalas.

"Por el momento los vuelos internacionales son de carga, estimamos que para el segundo semestre de este año empecemos con algunos vuelos internacionales de otras aerolíneas que tienen la intención", comentó.

Ante las dificultades viales y de transporte público para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el director de la empresa AIFA S.A de C.V, que administrará la nueva terminal aérea, Isidoro Pastor Román, reveló que concilian con las dos primeras aerolíneas que operarán en el inmueble de Santa Lucía para reducir los tiempos de anticipación en lo que debe llegar el pasajero para tomar su vuelo.

En conferencia de prensa, el general retirado afirmó que se analiza que para los vuelos nacionales, los primeros usuarios arriben con una hora de anticipación y no dos como está establecido, mientras que para los vuelos internacionales, sean dos y no tres horas.

"Lo que estamos conciliando con las aerolíneas es que para los vuelos internacionales, en lugar de llegar con tres horas de anticipación, lo hagan en dos, y en los vuelos nacionales en lugar de llegar con dos horas de anticipación, lo hagan con una y ese tiempo lo ganen", indicó Pastor Román.En un auditorio de la Base Militar Número 1 de Santa Lucía, Estado de México, Pastor Román anunció que se establecieron nueve puntos de servicio transporte público, a través de taxis y autobuses, que estarán ubicados en diversas zonas del Valle de México, como Perisur, Santa Fe, Auditorio Nacional, World Trade Center, Aeropuerto Benito Juárez, Indios Verdes, Ciudad Azteca, Mundo E y Cuautitlán Izcalli, con un costo de 150 pesos partiendo del punto más lejano y 50 pesos del más cercano al AIFA.

Dijo que los pasajeros que tengan el nivel económico suficiente, llegarán al AIFA en su vehículo y para los que no tengan, habrá nueve puntos de transporte.

"Hay una empresa que con una visión empresarial muy atinada va a colocar autobuses y camionetas que van a salir de esos nueve puntos de la ciudad y van a llegar a este aeropuerto, en un precio que oscila entre 150 pesos el punto más lejano y el punto más cercano", señaló.

Pastor Román aseguró que para 2023, todos los inconvenientes de movilidad terrestre para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles "quedarán completamente solventados".

Aseguró que se debe "tener la certeza de que con esas dos rutas que van a operar para el día 21 de marzo, van a poder acceder a este lugar y si hay que sacrificar 20 o 30 minutos más de nuestro tiempo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes".

"Salen ganando tiempo por esa inversión que tienen de 20 a 30 minutos más de los puntos más lejanos para llegar a este lugar", puntualizó.

Mencionó que las "empresas contratadas para hacer el plan maestro identificaron alrededor de 4 millones de pasajeros potenciales y de esos pasajeros potenciales, que les queda más cerca el Aeropuerto Felipe Ángeles que el de la AICM, se estima que un poco más de dos millones puedan estarse transportando en el AIFA".

Pastor Román señaló que para el 21 de marzo, día en que será inaugurado el AIFA, se tienen programados cuatro rutas a través de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús, en vuelo redondo.

"Volaris tiene Tijuana y Cancún en vuelo redondo, son cuatro operaciones. Viva Aerobús tiene las rutas Guadalajara y Monterrey también en vuelo redondo, son ocho operaciones, y está por confirmarse dos vuelos con carga internacional", describió.