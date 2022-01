AIFA tiene garantizados 100 años de funcionamiento

Al manifestar que "yo creo que vamos a cumplir con el compromiso de que se inaugure el 21 de marzo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene garantizados, al menos, 100 años de funcionamiento, y destacó que debido a que hay terrenos suficientes, se puede ampliar.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador calificó al nuevo aeropuerto, que se prevé sea inaugurado el próximo 21 de marzo, como una "gran obra de nivel mundial", por el costo y tiempo de construcción.

"Yo creo que vamos a cumplir con el compromiso de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo, se está avanzando bien. Es una gran obra de nivel mundial en calidad, en tiempo de construcción, y en costos. Se va a demostrar con hechos de que fue buena la decisión que se tomó de no construir o de no continuar construyendo el aeropuerto en el Lago de Texcoco, por muchas razones.

"Es una hazaña, eso no se hace en otras partes, en tres años (construir) un aeropuerto así; además es un área en total de 4 mil hectáreas ¿Saben cuánto tiene el aeropuerto actual de la Ciudad de México? 600 hectáreas, este es un aeropuerto de 4 mil hectáreas. Tiene para ampliaciones que permitan tener este sistema de transporte, este aeropuerto, para cerca de 100 años, está pensado así. Pueden construir otras pistas se puede ampliar porque hay terreno suficiente", aseveró.

López Obrador indicó que el AIFA es un aeropuerto bien construido, muy bien hecho y bello.

"Tiene buena ingeniería y es muy buena la arquitectura, lo van a poder constatar quienes vayan al aeropuerto; luego el tiempo: tres años de construcción para tres grandes pistas de más de 3 kilómetros por pista, de concreto, con terminal, con toda una ciudad construida, nueva, con unidades habitaciones, escuelas, hospital, museos, centros deportivos", destacó.