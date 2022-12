Al AIFA lo visitan 12 mil personas al día: AMLO

A-AA+

Al manifestar que "ahí va creciendo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es utilizado por 8 mil pasajeros y visitado por 12 mil personas al día.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó que sus adversarios ponen en duda cada proyecto de su administración con campañas de desprestigio en contra de su gobierno.

"Ahí espantan, ahí no llega nadie", expresó en tono de broma el Presidente, al citar a sus adversarios.

López Obrador garantizó que el AIFA, inaugurado el pasado 21 de marzo, no se hunde como sí hubiera ocurrido en el aeropuerto que se buscaba construir en el Lago de Texcoco.

"Ahí va el aeropuerto, creciendo el aeropuerto, ya tiene 8 mil pasajeros, visitan el aeropuerto, 10, 12 mil personas diarias y va a ir creciendo, y ahí está.

"Y es un buen aeropuerto y no se va a hundir, como el del Lago de Texcoco", declaró.