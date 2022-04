Al alza, conversión de autos con motor de gasolina a gas

La conversión de vehículos impulsados por gasolina a gas natural antes era una práctica común entre los taxistas, pero ahora se está convirtiendo en una alternativa para varios automovilistas ante el aumento en el precio de la gasolina.

En el primer trimestre del año, estas modificaciones de vehículos de gasolina a gas aumentaron 30%, de acuerdo con la empresa Gazo.

La conversión de un auto a gas natural o LP no implica que el auto deje de usar el motor a gasolina, sino que se instala un sistema que lo convierte en un híbrido que puede utilizar ambos combustibles: gasolina o gas.

Rolando Madrazo Martín, director general de Gazo, empresa dedicada a las conversiones de vehículos a gas natural o LP, explicó que al vehículo a gasolina se le añade un sistema de conversión a gas natural o gas LP y una computadora, conocida como unidad de control electrónico, un regulador de presión, un sensor de temperatura y una válvula de carga del cilindro de gas natural, los cuales funcionan sin interferir con la operación del motor a gasolina.

"El vehículo arranca a gasolina y en cuanto se nivela la temperatura del motor, a los 30 segundos pasa automáticamente a gas. Y se mantiene trabajando a 100% a gas.

"Y si se termina el gas, regresa a gasolina y se puede usar gasolina hasta que recarguen gas", detalló.

Hacer esta conversión, cuyo costo se estima en alrededor de 40 mil pesos, permite a los conductores ahorrar hasta 50% su gasto en combustible, pues el precio promedio de gas natural es de alrededor de 11 pesos por litro, y el de gas LP es de 13.90 pesos.

"Se incrementó el interés de los usuarios por convertir sus unidades debido al alza de la gasolina, por un ahorro económico en el combustible", indicó Madrazo Martín.

"Además, estas conversiones ayudan al medio ambiente, porque el gas natural contamina 85% menos que la gasolina y el LP, 60% menos".

Por ello, las empresas que tienen flotillas están haciendo estas conversiones de sus vehículos,así como las personas que trabajan de manera independiente en plataformas de transporte privado, como Didi o Uber.

DE FÁBRICA

La mayoría de las conversiones a gas se hacen por iniciativa del dueño del vehículo, con el riesgo de que, si falla el sistema, el fabricante ya no respete la garantía.

Pero desde mayo del año pasado, Nissan Mexicana se convirtió en la primera armadora en ofrecer la conversión de vehículos nuevos a gas, en asociación con Gazo.

El director general de Gazo dijo que todos los distribuidores Nissan en el país pueden ofrecer esa conversión de vehículos que se compran a través de CrediNissan.

Al hacerlo desde que se compra el auto, permite que Nissan ofrezca una garantía por tres años o 60 mil kilómetros, lo que protege la cabeza del motor durante ese periodo, siempre y cuando el dueño del vehículo realice los servicios a gasolina y mantenimiento con Nissan.

El programa de conversión está disponible para los modelos NP300, March, Urvan y Versa-drive, comercializados desde el 2020 a la fecha.

Cuando se lanzó el programa, Nissan destacó que la conversión a gas reduce de manera significativa la emisión de gases contaminantes y estos vehículos están exentos del programa Hoy no circula.

Además, permite ahorrar entre 45% y 50% el gasto en combustible, por lo que está pensado "para los propietarios que usan su vehículo como fuente de ingresos".

"Otro de los beneficios de la conversión es que la inversión realizada en el proceso tiene una pronta recuperación", según Nissan.

"Dependiendo el uso que se le dé al vehículo y el kilometraje recorrido, el ahorro en el bolsillo comienza a notarse entre después de seis o siete meses".

Madrazo Martín aseguró que la conversión se hace con tecnología de punta, ya que todo el sistema y la computadora se calibran por medio de software y no hay daños al motor de gasolina.

Para convertir un auto de gasolina a gas se recomienda seleccionar a empresas recomendadas por la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular y que cumplan con la próxima norma a publicarse de los requisitos mínimos para empresas de gas natural vehicular NOM 234 SCFI 2022.