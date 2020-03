Al menos 32 gasolineras siguen vendiendo la Magna por encima del precio límite señalado por AMLO

La "decisión" del gobierno federal de bajar los precios de las gasolinas no está siendo acatada en ninguna de las 32 entidades federativas, en donde al menos una estación de servicio en cada uno de estos estados continúan vendiendo combustibles caros.

Información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la empresa especializada PetroIntelligence y Onexpo Nacional, revela que al menos mil 330 estaciones de servicio distribuidas a lo largo del territorio nacional no han bajado sus precios y en consecuencia no han trasladado a los consumidores el beneficio de la caída de los mismos observada a partir del 10 de marzo y a la fecha.

Algunos de estos negocios siguen vendiendo gasolinas Magna -que es la de mayor consumo en el país- a precios elevados, muy por encima del promedio nacional o estatal o incluso por encima del precio al que el Presidente señaló como límite máximo ahora por la contingencia del coronavirus, 17 pesos por litro.

En la conferencia mañanera de este martes, el jefe del Ejecutivo pidió a los gasolineros que "no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro".

Pero no sólo eso, en este momento 267 gasolineras no han actualizado sus precios en los últimos 90 días.

El seguimiento de precios que hacen los organismos estatales y privados permiten detectar, por ejemplo, que en Nuevo León una estación de servicio vende este miércoles 24 de marzo la gasolina Magna más cara de México, a un precio de 21.55 pesos por litro, cuando no debería costar más de 17 pesos. Esta gasolinera registró un margen de utilidad de 4.55 pesos por cada litro comercializado.

En Durango, la gasolinera con el precio de la Magna más alto, 21.50 pesos por litro, se encuentra en el municipio de Guanaceví.

En el tercer lugar se encuentra la estación de servicio ubicada en Santa Catarina Juquila, Oaxaca, la cual está ofreciendo este tipo de combustible en 21.30 pesos por litro, 4.3 pesos por arriba de los 17 pesos por litro.

Este problema se replica en todo el país, en donde al menos una estación de servicio por entidad federativa no acató la recomendación del gobierno federal de ajustar los precios y continúan comercializando producto caro.

El presidente de Onexpo Nacional (la mayor agrupación de empresarios gasolineros de México), Roberto Díaz de León, detalló en relación al precio de la gasolina, que 11 mil 353 estaciones de servicio han reflejado una disminución en el precio en alguna magnitud, tomando como referencia el precio del 10 de marzo y con base a la información generada por PetroIntelligence.

Actualmente, el universo de este tipo de negocios según la CRE con datos al 27 de febrero de 2020, es de 12 mil 663 estaciones de servicio con permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, lo cual supone que mil 330 estaciones de servicio no han bajado sus precios.

Detalló que en 15 entidades federativas la disminución de precios oscilo apenas entre un 2% y 8%, cuando los precios promedio nacional se han reducido 12.5% en los últimos días.

Precios de 10 gasolineras en entidades federativas con precios de Magna más caros al 24 de marzo del 2020.



1.- Nuevo León, 21.55 pesos por litro

2.- Sinaloa, Durango y Estado de México, 21.50

3.- Oaxaca, 21.30

4.- Guerrero, 21.25

5.- Jalisco y Baja California, 21.00

6.- Nayarit, 20.99

7.- Sonora, 20.97

8.- Guanajuato, 20.79

9.- Baja California Sur, 20.46

10.- Querétaro, 20.61



Fuente: PetroIntelligence.