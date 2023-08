A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- ¿Alguna vez te has sentido muy cansado debido al trabajo? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los mexicanos experimenta fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos.

Ante ello, es posible que ver a tus compañeros experimentar el síndrome de desgaste profesional también esté afectándote porque, como explica el IMSS: "el estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés puede aumentar los niveles de cortisol del observador".

¿Qué es el síndrome de desgaste profesional?

El síndrome de desgaste profesional, también conocido como burnout, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que puede ser causado por el estrés laboral crónico.

Ingrid Vargas Huicochea, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló algunos factores que se experimentan cuando vives con este síndrome.

"El punto importante es que está directamente relacionado con el aspecto laboral; encontramos que mucho del malestar psicológico que se presenta tiene que ver con las circunstancias laborales, con la sobrecarga, con la frustración en el trabajo.", explicó.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de desgaste profesional?

La especialista señala que el síndrome de desgaste profesional está ligado a tres síntomas. El primero es que quien lo sufre experimenta cansancio, pero éste no es físico sino emocional, y con el paso de los días se incrementa. "Me siento así, aunque no haga nada", comenta.

El segundo se manifiesta como una sensación de "voy en automático al trabajo", explica Vargas Huicochea, "es lo que se conoce como el componente de despersonalización, en el que el individuo, un poco para protegerse de todo el malestar y la frustración que está viviendo en el trabajo, continúa yendo, pero como despersonalizado, no está ahí".

La triada de síntomas se completa cuando el individuo experimenta "el abandono de toda realización personal. Pláticas con él y no se proyecta a sí mismo, no hay un futuro, no tiene mayores expectativas. Está ahí porque no tiene otra cosa mejor, pero tampoco se ve a sí mismo en un crecimiento dentro de ese escenario laboral".