Alcanza petróleo azteca 91.84 dlls.
Después de caer a 87.90 el lunes y cotizar cerca de 100 el viernes, desde 2022
CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex informó que el barril de petróleo nacional repuntó a 91.84 dólares este martes, después de caer a 87.90 el lunes y cotizar cerca de 100 el viernes por primera vez desde julio de 2022.
Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 71.3% o 38.22 dólares en lo que va de 2026.
La mezcla mexicana de exportación subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó este martes en 92.35 dólares.
El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, ve probable que la diferencia entre la mezcla mexicana y el WTI continúe siendo más estrecha de lo habitual, mientras el riesgo geopolítico por el conflicto en Medio Oriente, las restricciones en la oferta global y los cambios en la demanda de refinación sigan persistiendo.
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Estrategas de Banorte señalaron que los petroprecios reaccionaron ayer a las preocupaciones de un conflicto extendido, tras reportes de que Irán comenzó a cobrar tarifas de tránsito a buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz, así como del envío de 3 mil soldados estadounidenses a la región.
También influyó el informe de Israel de que continuará con los ataques al país persa, opinaron en el banco.
El petróleo que se extrae del mar del Norte, el Brent y referencia en los mercados europeos, regresó a cotizar por arriba de 100 dólares este martes.
No obstante, hacia el cierre de la sesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó avances en un acuerdo con Irán, cuyas conversaciones se esperan el jueves.
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