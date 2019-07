Alerta Banxico por intentos de fraudes a través de correos electrónicos y llamadas

El Banco de México (Banxico) alertó que defraudadores están enviando correos electrónicos a su nombre e incluso hacen llamadas telefónicas para engañar al público.

Para defraudar están utilizando los nombres de varios fondos como el "Fondo Mixto Privado" y/o "Fondo Mixto Privado de los pueblos originarios" y/o "Fondo Mixto Privado de los pueblos originarios del país" y/o "Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios del Norte del País".

"El Banco de México advierte al público de la existencia de comunicaciones telefónicas o transmitidas a través de correo electrónico, probablemente fraudulentas, que no son emitidas por este Banco Central y que son indebidamente atribuidas por terceros a este, a sus funcionarios o empleados", advirtió.

En un aviso publicado en su página de internet, alertó que para hacer más creíble la estafa, los presuntos defraudadores están utilizando imágenes, logotipos, gráficas similares a las que usa Banxico, las siglas que lo identifican (BM) así como dominios de Internet o cuentas de correo electrónico que se asemejan a los oficiales.

Incluso para engañar e inducir al error a terceros, mencionó que los estafadores suelen utilizar total o parcialmente y sin autorización, el nombre de alguno de sus funcionarios o empleados, o bien la denominación de puestos o el nombre de otras personas que indebidamente asocian al Banco de México.

Pero aclaró que Banco de México no participa en ningún programa relacionado con el pago de indemnizaciones o reembolsos a terceros, u otros similares.

No tiene registro alguno de los mencionados, ni tampoco solicita que se realicen depósitos o transferencias bancarias a cuentas en bancos comerciales, ni requiere al público el pago de primas, comisiones, contraprestaciones u otros similares, mediante transferencias bancarias o de algún otro modo, con motivo de programas como los referidos en los numerales anteriores.

Por lo que pidió denunciar cualquier intento o defraudación.

"Si usted considera que ha sido víctima de alguna operación probablemente fraudulenta, le sugerimos acudir ante las instancias de procuración de justicia competentes, a denunciar los hechos correspondiente".