Alerta Profeco de licores que no son agave o no tienen uva

Si en los festejos del 15 de septiembre pretendes comprar licor de caña, de agave o brandy toma en cuenta que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que algunos contienen menos del porcentaje de alcohol que dicen tener, con menor contenido o que no son lo que supuestamente dice la etiqueta.

En la Revista del Consumidor de la Profeco del mes de septiembre del 2021, la Profeco alertó que el Brandy "Algusto" aunque dice ser 100% de UVA de un litro "no lo es, ya que en la etiqueta ostenta como ingredientes, entre otros, espíritu neutro destilado de uva y azúcar".

Los licores que dicen ser de agave, pero en realidad son de caña son: El Mezcalito y Tonayán. Estos dos licores "pueden inducir a error ya que ostentan el símbolo ANIDA de la Asociación Nacional de la Industria de Derivados del Agave y no son derivados del agave, se trata de licores de caña". Otros dos licores de agave que también pueden inducir al error porque dicen 100% de agave son de la marca El Compadre, en sus versiones cristalino reposado y el reposado, en realidad no cumplen con esa leyenda.

La marca Valle Viejo, destilado de caña, tiene la leyenda "con los mejores destilados" pero es una frase que no se puede comprobar. El vodka Oso Negro dice ser el número uno en México, pero en realidad nada sustenta esa leyenda. Los licores que tienen menos de lo declarado son: Mezcalito de Tonaya, licor de caña, con 3.4% menos del contenido que dice la etiqueta, licor de agave Llano Escondido 2.4%, ginebra Kerenki 2.5%, Charanda El Tarasco 2.7%, Vodka Kerenki 2% y Vodka Zaverich Premium 1.9%.

Las que no deberían denominarse licor porque no cumplen con el mínimo de porcentaje de azúcares son: El León Dorado, El Compadre, Vertigo y Paloma Blanca. Los que no cumplen con el contenido alcohólico que declaran en la etiqueta son: El Compadre 1.4%, El León Dorado 0.8%, No te rajes 1.2%, Rancho Escondido 0.9% y Algusto 3.1%. La Profeco evaluó la información comercial, el contenido neto, de alcohol, azúcares y energético.