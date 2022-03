Alianza del Pacífico desaprovechada por los países integrantes

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- A casi 6 años de la entrada en vigor de la Alianza del Pacífico, entre Chile, Colombia, Perú y México, la utilización fue del 6.9% en el 2019, por lo que se realizará un seminario para promover los beneficios del bloque comercial, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.

México es de los que menos utilizó el protocolo de la Alianza del Pacífico, ya que solamente el 0.1% del comercio que hace con los tres países socios lo hace con dicho acuerdo, le sigue Perú con 6.3%, mientras que los que más lo utilizan son Chile con 11% y Colombia 11.3%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El 59.3% del comercio entre los cuatro países, de acuerdo con la Cepal, se hace a través de los tratados de libre comercio bilaterales.

Los países que más usan los acuerdos comerciales bilaterales para comerciar son Chile con 83.7% del comercio total con los socios de la Alianza del Pacífico, le sigue México con 70.4% y Colombia con 56.7%, los que menos lo usan son Perú con 29.2%, expuso la Cepal.

Al respecto, la Subsecretaria de Comercio Exterior afirmó que parece que lo bilateral "está siendo prioritario con respecto al uso del protocolo" de la Alianza del Pacífico.

Dijo que en general "nos exportamos sin aprovechar la preferencia, uno por desconocimiento de que se puede hacer uso de la Alianza del Pacífico para no enfrentar el arancel o puede ser también que el producto no cumpla con las reglas de origen".

Expuso que "en el caso de México las importaciones que realizamos de los países de la Alianza del Pacífico están en un 10.3% aquí hay un área de oportunidad porque si los empresarios pudieran definir si el producto cumple con la regla de origen pudieran estar aprovechando las facilidades que ofrece la Alianza del Pacífico, no solo en términos arancelarios, de facilitación comercial, declaración en aduanas".

Sin embargo, admitió que "lo bilateral va por encima de lo regional, en el caso de México es el país, los empresarios, son los que menos utiliza este protocolo comercial, México utiliza más los bilaterales, en el caso de Colombia la que más utiliza la alianza, seguido de Perú, Chile y México y en el conjunto de la Alianza del Pacífico solamente el 6.9% del intercambio de bienes que realiza entre los cuatro países pasa por la Alianza del Pacífico".

Dijo que bien puede ser por desconocimiento del propio protocolo comercial y sus beneficios, falta de conocimiento de la oferta exportable, desconocimiento de las reglas de origen, por costumbre o por la preferencia de los agentes aduanales a utilizar los tratados.

Por ello, dijo que se realizará un seminario en el que se promoverán los alcances de la Alianza del Pacífico, la cual entró en vigor el 1 de mayo de 2016.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, añadió que aunque "sabemos que las cadenas de suministro se han visto detenidas, interrumpidas y una serie de circunstancias que se vieron afectadas por el Covid, no obstante, hoy con una circunstancia que tiene al mundo en un espasmo creemos que una posibilidad de trabajar en la tendencia a fortalecer esta alianza.

"Y este protocolo nos ayudará a que podamos tener más ventajas en favor del comercio regional, el nivel de integración comercial de la alianza, estoy segura que se podrá, ver fortalecido en cadenas de valor con la producción de los cuatro países", expuso durante la inauguración del seminario virtual de la Alianza del Pacífico "¿Cómo aprovechar este mecanismo de integración regional en materia de comercio de bienes?".