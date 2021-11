Alista Senado marco legal para repartidores por aplicación

El Senado de la República alista una reforma que busca crear un marco legal que proteja la labor de los repartidores de comida a través de aplicaciones digitales, que en la actualidad no cuentan con ningún tipo de protección, seguridad social y salud por parte de las empresas para las que laboran.

Al respecto y en el marco de la sesión ordinaria, legisladores del PRD, de Morena y de Movimiento Ciudadano, expusieron la importancia de este sector de trabajadores que durante la pandemia laboraron para garantizar el abasto de comida y otros productos para millones de mexicanos.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se refirió al paro internacional que los repartidores realizaron en 56 países del mundo.

--Repartidores de UberEats, Rappi y DidiFood, en la precariedad

Desde su escaño y durante la sesión ordinaria, dijo que lamentablemente los repartidores en el mundo y en México trabajen en condiciones de precariedad laboral.

"No cuentan con seguro médico, prestaciones, ni un sueldo base. (...) Por ello consideramos que es urgente atender el llamado, brindar servicios de salud, condiciones de seguridad que dignifiquen su trabajo. En el Senado de la República tenemos ya iniciativas al respecto de esta problemática y el llamado que hace el grupo parlamentario del PRD es a que legislemos, pongamos empeño y por supuesto, trabajemos a favor de ellas y de ellos".

Las senadoras Patricia Mercado y Margarita Valdez de Movimiento Ciudadano y de Morena, respectivamente, se sumaron al llamado de que esta cámara legisle a favor de las y los repartidores.

Margarita Valdez expuso que es urgente reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para proteger a más de medio millón de mexicanas y mexicanos que prestan sus servicios para estas plataformas.

"No nada más con atención médica, sino que se les den todos los servicios de ley.

Aproximadamente de estos 500 mil trabajadores una tercera parte son mujeres, mujeres con hijos, mujeres que quedaron desempleadas en la pandemia y mujeres que son estudiantes. Hombres jóvenes que aportan a este nuevo rango de empleo su bicicleta, su motocicleta, su protección, su mochila en la que cargan y las plataformas se llevan un alto porcentaje de las ganancias de este negocio", concluyó.