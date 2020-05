Alistan presentación de fundamentos para el nuevo modelo económico

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este fin de semana dará a conocer los fundamentos de un nuevo modelo económico basado en los parámetros de bienestar y la felicidad del pueblo.

"Ahora con la cuarentena como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión y para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de cómo hay que cambiar los parámetros, y no estar pensando en el PIB y ni el crecimiento, sino en el bienestar y la felicidad del pueblo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que explicará además en que consiste el plan federal para enfrentar la crisis económica que busca proteger al 70% de la población y como se va a beneficiar el 30% restante.

"Voy a explicar, convencer y persuadir, para que nada más se queden los corajudos sin argumentos, nada más porque nos ven con malos ojos, porque no les gusta como hablamos, nada de asuntos que no puedan debatirse".

El presidente López Obrador dijo que uno de los problemas y fallas del modelo neoliberal por lo cual está fracasando es que lo aplicaron en todo el mundo, sin tomar en cuenta la idiosincrasia de cada país.

Señaló que ya nada de recetas que se impongan, pero también en concepciones ideológicas en todo tipo:

"Nada de que en Europa su concepción de izquierda tiene que ver con la defensa de derechos emergentes y se hace un lado la defensa a la igualdad, y como así es allá así será aquí, no, tenemos capacidad para abordar nuestras teorías a parir de la experiencia, de nuestra realidad no copiar".