Alsea renegocia créditos con bancos por impacto de la pandemia

La operadora de restaurantes Alsea informó la extensión de créditos con bancos con validez efectiva a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, con lo que la compañía asegura que está en mejor posición para enfrentar el impacto de la pandemia de Covid-19, además de mantener la continuidad de sus proyectos estratégicos prioritarios: la operación de sus restaurantes y el crecimiento de la empresa.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea detalló que entre los compromisos adquiridos con las entidades financieras destacan que la deuda que la compañía tiene en pesos mexicanos no deberá exceder 19.4 mil millones de pesos mexicanos o su equivalente en dólares o pesos chilenos.

En tanto, la deuda que la compañía tiene en euros no deberá exceder los 615 millones de euros o su equivalente en dólares o pesos chilenos.

Al mismo tiempo, la compañía se compromete a contar con un nivel mínimo de liquidez de 3 mil millones de pesos, así como un capital contable consolidado mínimo de 6.9 mil millones de pesos y a no superar 800 millones de pesos en inversiones de capital por trimestre durante el periodo establecido en el acuerdo con los bancos.

"Esta extensión en el plazo de los acuerdos representa una buena noticia para la salud financiera de la compañía y pone de manifiesto la confianza de los bancos en Alsea y su futuro, para continuar con nuestros proyectos estratégicos, crecimiento orgánico y mantener en óptimas condiciones nuestras unidades, haciendo frente a nuestros pagos de créditos y amortizaciones oportunamente", dijo el presidente ejecutivo de Alsea, Alberto Torrado.