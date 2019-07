Altos Hornos de México hace ajustes por bloqueo de cuentas

Derivado del impacto por el bloqueo de las cuentas y contratos de la compañía en todo el sistema financiero ejecutado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Altos Hornos de México (AHMSA) determinó aplicar un programa de ahorro y eficiencias.

Así como un plan de reordenamiento productivo adecuado a las condiciones de mercado, con la finalidad de optimizar el flujo operativo de la empresa.

De esta manera, AHMSA decidió posponer y/o cancelar inversiones no prioritarias, suspender la operación de algunas subsidiarias no relacionadas con el negocio principal.

Además de implementar medidas de racionalización de gastos, y la venta de propiedades, aeronaves, vehículos y varios activos no requeridos para la operación diaria de la acerera, indicó la empresa en su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

AHMSA agregó que, en paralelo, trabaja para reestablecer las fuentes de financiamiento que se vieron interrumpidas por el bloqueo bancario, para mejorar la posición en capital de trabajo y continuar con las inversiones necesarias para fortalecer la competitividad en costos.

Durante el segundo trimestre del año, AHMSA reportó ventas netas consolidadas por 674.9 millones de dólares, una disminución de 28% en comparación con el mismo trimestre del 2018.

Este resultado se originó principalmente por un debilitamiento en el mercado del acero, mismo que fue compensado parcialmente por mejores precios en el segmento carbón.

Como resultado, la pérdida de operación en el segundo trimestre de AHMSA fue de 114.2 millones de dólares, una disminución de 170.7 millones comparada con la utilidad operativa de 56.5 millones reportada en el segundo trimestre de 2018.

Al 30 de junio, el saldo del pasivo con costo fue de 978.6 millones de dólares, un aumento de 2.7% comparado con los 952.8 millones registrados al cierre de diciembre de 2018.

De esta cifra, 736.9 millones corresponden a deuda bancaria y 241.7 millones a arrendamientos financieros y de capital.

La Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de la empresa por determinado tiempo debido a la detención de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, en España, por posibles delitos de corrupción.