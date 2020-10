Alza al salario promedia 2.1% en 2020, tasa menor al 3.8% de inflación: Mercer

Se prevé un cierre de año con incrementos salariales del 2.1% y una inflación estimada del 3.8%. Además, dentro de su expectativa habrá un decrecimiento económico del -9.8% del PIB para el término del 2020, de acuerdo con los resultados de Encuesta Anual de Remuneración Total realizada por Mercer, empresa global especializada en servicios profesionales.

Para 2021, la perspectiva es más favorable con un 3.6% de incremento salarial, destacando que un 15% de las empresas encuestadas prevén hacerlo de 6.0% buscando recuperar lo que no se dio en 2020. De igual manera, pronostican una inflación estimada del 3.5% con un crecimiento económico del 3.2% del PIB.

Por nivel jerárquico, el aumento salarial real reportado para directores generales en 2020 tuvo un incremento de 1.29%; mientras que para directores fue 1.27%, gerencias 1.61%, profesionales 1.68%, ventas 1.63% y sindicalizados con un 2.92%.

"El Covid-19 cambiará significativamente la forma en cómo vemos el mundo, nos relacionamos, generamos experiencias y hábitos de consumo. Las organizaciones exitosas no solo reaccionan y se ajustan; están modificando su manera de manejar su propósito e impactar a la sociedad, clientes y su gente. Siguen ajustando sus modelos a una nueva normalidad, creando una nueva cultura de bienestar con sus colaboradores, más enfocada en un equilibrio físico y mental, condiciones de productividad más equitativas (digitales), y un liderazgo más inclusivo, ágil y creativo", señaló André Maxnuk, CEO para Mercer México y Líder de América Latina.

De acuerdo con la encuesta, esta crisis trajo como consecuencia que un 13% de las corporaciones implementaron reducciones del salario en 2020 en los diferentes puestos, donde podemos ver que los directores generales sufrieron, en promedio, un 21% de reducción de salario base, directores 18%, gerentes 17%, ventas 18%, profesionales 20%, administrativos 20% y sindicalizados un 35%, siendo estos últimos los más afectados debido al paro de operaciones que se dio en este sector durante una buena parte de la pandemia.

Los cargos con mayor crecimiento en sueldo base durante 2020 fueron: profesional de soporte técnico con un 49%, analista de planeación de redes de telecomunicación con un 26%, analista de Inteligencia de Negocios 23%, gerente de relaciones laborales 22% y director de gestión de cuentas con 22%.

Las dos industrias que mejor pagan a nivel ejecutivo son bienes de consumo (16% arriba del promedio de todos los sectores) y ciencias de la vida (8%); mientras que a nivel profesional son alta tecnología (12% por encima del mercado), equipos de transporte (11%), ciencias de la vida (10%), bienes de consumo (4%) y Otras manufacturas (1%).

El comportamiento de las zonas económicas más importantes en relación a la competitividad nos deja ver que Monterrey, Guadalajara y Bajío ya se encuentran a la par en sueldo base para Ejecutivos contra el promedio nacional, donde Monterrey ofrece un 5% arriba del promedio y Guadalajara y Bajío un 4%. Esto refleja hoy en día una gran movilidad de ejecutivos a estas zonas, generando un potencial crecimiento entre ellas.

En tanto el sueldo base para profesionales incrementa para Monterrey un 33% arriba del promedio nacional, seguido de Bajío con un 28%, Ciudad de México con un 16% y Guadalajara con un 15%. Esto evidencia la necesidad de dichas regiones por atraer personal más especializado.

También destaca que un 62% de las organizaciones contemplan que será más probable que los empleados utilicen acuerdos de trabajo flexible una vez que la pandemia haya terminado.

La prestación del automóvil se conserva como una práctica común para directores generales en un 90%, con un monto asignado de hasta 824 mil 768 mil pesos. Sin embargo, el 85% reducirá el monto de gasolina y el 10% de las organizaciones dejará de dar esta prestación y lo otorgará a través de un bono sustituto, dado que muchos colaboradores se encuentran trabajando desde casa y que las nuevas generaciones utilizan medios alternos como son transporte público, Uber o bicicleta.

La muestra estuvo conformada por 836 organizaciones a nivel nacional con un 69% de empresas que repitieron vs el estudio 2019. Esto representa 5 mil 474 puestos encuestados y 855 mil 544 ocupantes reportados.