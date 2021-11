Alza en tasas de interés reduce espacio fiscal y monetario: SHCP

Con el alza en tasas de interés en todo el mundo, se reducirá el espacio fiscal y monetario, lo que hará necesario trabajar por el lado de la oferta reduciendo costos, consideró el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González.

"El impacto en las tasas de interés y los bancos centrales en el mundo van a tomar medidas de política monetaria y esto nos lleva a que se reduce mucho el espacio de política monetaria y fiscal alrededor de los países en el mundo", reconoció.

Al inaugurar la Cumbre Fiscal Paquete Económico 2022 organizada por Thomson Reuters y Bakertilly, dijo que bajo ese panorama las autoridades tendrán que empezar a ver otros aspectos de política económica.

"Si se limita la política fiscal y se limita la política monetaria, hay que empezar a trabajar por el lado de la oferta, eso significa que vamos a empezar a reducir los costos a desregular", señaló.

Expuso que algunos países tendrán que empezar a consolidar sus finanzas públicas, lo que probablemente los llevará a tener nuevos conceptos de impuestos y mantener una estructura de flujo en efectivo como hicieron para el caso de México con una estructura fiscal que permita a las empresas cumplir sus obligaciones basado en el flujo de efectivo y no en lo devengado como en otros países.

Por esa razón, enfatizó, se incluyó en la miscelánea fiscal 2022, un Régimen de Confianza que busca simplificar y reducir los costos para las empresas pequeñas, y sobre todo abaratar el costo de estar en la formalidad; esas son medidas de oferta que se están incorporando en la miscelánea fiscal.

Admitió que al ser México uno de los países que recauda muy poco comparado con otros países similares, requiere aumentar más sus ingresos tributarios.

Empero, apuntó que al no tener altas cargas tributarias hacia la economía, eso deja claro que existen grandes espacios de evasión y elusión fiscal.

"Si no se quieren subir impuestos, no hay mucho margen y eso prácticamente nos lleva a mejoras de eficiencia y a ampliar la base tributaria", estableció.

De ahí que la miscelánea fiscal que se aprobó contiene elementos para combatir la evasión, medidas anticontrabando y de simplificación, así como de reducción de costos, sobre todo para las empresas más pequeñas.