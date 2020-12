Alza salarial golpeará a pymes y a la competitividad: Cámaras

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) coincidieron en que el incremento de 15% a los salarios mínimos tendrá un fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas empresas que aún no logran reactivarse.

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo: "Sí (afecta el aumento); en el tema de competitividad nos preocupa, esperemos poder salir adelante, vamos a hacer el mejor esfuerzo. En la pequeña y mediana empresa, sí nos puede afectar, porque en este año atípico estuvimos cerrados, y si hacemos una suma de año, esto sí puede afectar, ha costado trabajo reponernos. Creo que podemos afectar mucho a las Pymes".

Afirmó que el alza del salario mínimo general de 15% impacta a los negocios sobre todo porque deben cubrir gastos por fin de año y para el inicio del próximo y ahora tendrán que afrontar también el incremento salarial, por lo que existe riesgo de que cierren.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que muchos sectores, sobre todo el turismo, apenas si iniciarán la reactivación, por lo que el incremento salarial les afectará más.

"Este incremento de 15% salarial ya puso en alerta a pequeños empresarios que no podrán cubrir ese salario entre sus empleados, lo que originará que algunos decidan cerrar plazas laborales, dejando a muchas personas sin empleo".

Muchas de esas personas tendrán que autoemplearse porque tampoco hay trabajos en el sector formal y las personas necesitan tener ingresos para vivir.

El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que el anuncio de incremento salarial es menor a lo esperado, aunque "puede ser adecuado dada la situación crítica de muchas empresas ante la pandemia y la crisis".

Sin embargo, dijo que debe evitarse la confusión porque el anuncio en realidad es de un aumento de 6% más un Monto Independiente de Recuperación de 10.46 pesos, es decir el alza no fue de 15% como lo dice la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Añadió que las negociaciones contractuales deben hacerse con el porcentaje de referencia de 6%, es decir 2 puntos por arriba de la inflación, pero no se puede decir que la base de negociación es 15%.