Amazon, Apple y Facebook incorporan servicios de salud y seguros

Las grandes firmas tecnológicas como Alphabet, Amazon, Apple y Facebook están utilizando sus ventajas competitivas sobre la información de sus clientes y están cada vez más cercanos a incorporar servicios de salud y seguros, de acuerdo con el estudio "Insurtech Global Outlook" 2020, realizado por la consultora Everis.

Según el documento, no solamente los gigantes estadounidenses estarían ofreciendo este servicios, ya que otros jugadores asiáticos como Alibaba, Baidu, Tencent y Rakuten tienen la capacidad para incorporar estos servicios.

"Aunque comenzaron como motores de búsqueda, plataformas de correo electrónico o redes sociales, han podido comprender perfectamente el nuevo escenario y están incorporando servicios relacionados con seguros o salud a su cartera", explica el documento.

Entre la estrategia que están desarrollando las empresas tecnológicas para ampliar sus servicios, destaca el uso sus ventajas más competitivas para dar forma al mercado de acuerdo con ellos, explica el texto.

No obstante la transformación que vive el sector asegurador ante la llegada de firmas tecnológicas y nuevas formas de consumo de los clientes, las empresas tradicionales ya no ven una amenaza en la llegada de firmas innovadoras y ven la posibilidad de trabajar en conjunto para ofrecer mejores servicios a sus usuarios.

El estudio muestra que los mercados emergentes están evolucionando para convertirse en líderes de los cambios en la industria del seguro. En Asia, por ejemplo, se ha presentado crecimiento en la inversión en aseguradoras tecnológicas en los últimos años, con un papel relevante de los gigantes tecnológicos asiáticos con importantes inversiones en nuevos modelos de negocio en el sector de la salud o en movilidad.

"El 60% de los fondos invertidos se destinaron a 32 startups entre 2010 y 2019, según el informe. Además, resalta la aparición de África en el terreno de juego, en especial con los nuevos modelos de negocio como los microseguros y seguros bajo demanda donde las principales aseguradoras ya se están posicionando", señala el texto.