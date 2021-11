Amazon instalará tres centros de datos en Querétaro

Amazon se suma a la iniciativa TD 2035 en Querétaro, con tres centros de datos que instalará en la entidad con los que van a crear un anillo interconectado que enlazará un Mega Bus Digital hacia Estados Unidos, convirtiéndose en el único centro a nivel mundial de estas características, adelantó el presidente del clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación (Vórtice IT), Jorge Buitrón Arriola. Detalló que la firma estadounidense viene a sumarse a los siete data center en Querétaro, los cuales impulsarán la creación de capital humano y especialistas para que el nivel y la calidad de vida crezcan considerablemente en la entidad.

"No es lo mismo tener mil obreros en la aeronáutica y la automotriz, a tener mil ingenieros en tecnología, y se les paga diez veces más (...) Estos señores de Amazon se suben a la TD 2035 también y nos comentan que vienen con tres centros de datos, tres en Querétaro es un monstruo, los tres de Amazon, además de los que ya están de Telmex, Triara, AT&T y los demás que ya están", declaró.

Si bien señaló que la compañía no ha revelado el monto a invertir en Querétaro, aseguró que es "una decisión" ya tomada, estimando que para el primer trimestre de 2022 se dé a conocer el proyecto de inversión en la entidad; sin embargo, adelantó que ya están elegidas las ubicaciones para los mismos, uno de ellos estaría en el municipio de El Marqués, otro en Querétaro y uno más en Corregidora, "tres puntos estratégicos que se van a interconectar con Estados Unidos", añadió. "No solamente serán los tres centros de datos, también anunciaron un centro de distribución de Amazon", adicional, estas inversiones, aseveró, forman parte de los proyectos confirmados por el gobernador Mauricio Kuri González durante su gira de trabajo por Washington, D.C., unas semanas antes de asumir el cargo como mandatario estatal.

Durante ese viaje, cabe recordar, Kuri González concretó la llegada de otro centro de datos a la entidad por parte de la firma Cloud HQ que invertirá en Querétaro 300 millones de dólares; además, la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que el estado cuenta con 34 proyectos en cartera de inversión que representan más de 80 mil millones de pesos en inversiones.

Buitrón Arriola adelantó que otra de las grandes firmas que estarán instalando su centro de datos en Querétaro es Microsoft, la cual ya arrancó la construcción de sus instalaciones, que estarán ubicadas en la zona del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).

"También Microsoft ya arrancó, también ya estuvo con nosotros, y ya arrancó su Data Center ligado a una estrategia de la ONU, con la parte ONU Habitat, donde se va a tener un impacto creo que de 50 kilómetros alrededor del data center, con proyectos de beneficio social de alto impacto, esto es en la calidad de vida de las personas que viven en toda esa área, capacitación, calidad de vida, aire, todo", agregó.