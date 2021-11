Amazon lanza la aplicación Prime Video para Mac

La compañía de comercio electrónico Amazon, lanzó recientemente una aplicación Prime Video para macOS, la cual se encuentra disponible como descarga gratuita en la Mac App Store.

Prime Video para macOS

Cabe señalar que Prime Video para Mac, incluye soporte para descargas sin conexión, y puede elegir la calidad de video que prefieras tanto para la transmisión regular como para las descargas.

En la "mejor" configuración, Amazon estima alrededor de 5.8 GB de uso de datos por hora cuando se transmite. La cifra es ligeramente más baja para las descargas, con Amazon cotizando 2.9 GB por hora de video descargado.

Cuando abres Prime Video para Mac por primera vez, la aplicación te pregunta si deseas recibir notificaciones de recomendaciones de contenido y otras alertas. Pero a partir de ahí, es la misma experiencia que en otras plataformas.

Curiosamente, la aplicación Prime Video en sí no se puede convertir en pantalla completa, pero eso cambia tan pronto como comienzas a reproducir una película o programa de televisión.

Amazon admite funciones nativas de macOS como Picture in Picture & AirPlay, características necesarias para una plataforma de streaming moderna para una Mac, además de incluir sus propios extras, como X-Ray con información de reparto y detrás de escena.

Compra o renta en un solo lugar

Además de la selección regular de suscripción gratuita con Prime, también hay una pestaña de tienda dedicada donde puedes alquilar o comprar contenido.

Esto quiere decir que los usuarios pueden completar las transacciones directamente en la aplicación, en lugar de tener que saltar a Safari o a su navegador de preferencia.

Amazon utilizará la información de pago almacenada en su cuenta al realizar cargos. Otras configuraciones en la aplicación incluyen reproducción automática y preferencias de subtítulos, controles parentales y también puedes ver otros dispositivos que se han registrado en tu cuenta Prime. Cualquier administración de cuenta más profunda requerirá ir al sitio de Amazon en un navegador.

Desde el punto de vista de la funcionalidad, la mayor parte de lo que desearía de una aplicación Prime Video ahora está en Mac.

Soporte para los deportes de Amazon

Cabe señalar, además, que la app de Amazon permite al usuario seleccionar la calidad del video que está viendo o descargando. Asimismo, los usuarios de macOS deben contar con macOS Big Sur o posterior para acceder a la aplicación de Prime Video.

Como en el caso de Apple TV e iOS, Prime Video para macOS permite a los usuarios completar sus compras por medio del método de pago de Amazon si tienen una tarjeta registrada. Los usuarios también pueden completar la compra utilizando el sistema de compras en la aplicación de Apple si no tienen una tarjeta registrada en Amazon.

Otra característica de Prime Video para macOS es que tiene soporte para la línea de deportes en vivo de Amazon, incluido Thursday Night Football de la National Football League (NFL).