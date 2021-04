AMECH lanza propuestas para reforzar empleo formal

Frente al acuerdo alcanzado entre las autoridades, los sindicatos y el sector privado en torno a la prohibición de la subcontratación, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) propone los siguientes puntos para generar empleos formales que beneficien a todo el mercado laboral en México.

Generalizar el pago de Seguridad Social, aunque la persona sea contratada por honorarios, derechos de autor o asimilados a salarios.

Permitir vigilar la subcontratación de empleados temporales en la formalidad, con su salario real, sin limitar actividades.

Generar esquemas para garantizar la permanencia de los empleados en el IMSS y no permitir recortes de antigüedad.

No permitir la contratación de empleados a través de Sindicatos, Cooperativas y esquemas que no pagan ISR.

Perseguir a los evasores de impuestos y a los que subregistran sueldos.

Disminuir el porcentaje de pago de PTU para que las empresas no busquen eludirlo.

"Lo que proponemos es que se combata a los evasores y las malas prácticas en materia laboral que atentan contra el trabajo digno y formal, ya que una regulación inadecuada, prohibiendo la subcontratación de personal, afectaría a los trabajadores eventuales, a las Instituciones del Gobierno, a todos los mexicanos y generaría mayor migración laboral hacia otros países. Se requieren no sólo reglamentos laborales para hacer cumplir la ley y el pago de impuestos y contribuciones. El tema es sobre todo fiscal," destacó Héctor Márquez, presidente de la AMECH.

Por otro lado, en los meses pasados voces internacionales y la iniciativa privada en México han presentado cifras y datos contundentes acerca de las consecuencias negativas que tendría en el mercado laboral y en la economía del país el prohibir la subcontratación laboral en México.

"La prohibición tajante de la subcontratación laboral podría ser contraproducente, pues es una fuente de creación de empleo, que además tiene un impacto positivo en la productividad de las empresas, por ello tenemos que tener un enfoque inteligente que por un lado respete el derecho de los trabajadores y por otro no lo restrinja totalmente" asegura Roberto Suárez, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores.

Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial del Empleo (WEC por sus siglas en inglés), afirmó durante el foro: "Prioridades de política para el camino hacia una recuperación laboral sostenible," organizado por la WEC y la OIE, que una de las prácticas más importantes para la recuperación del empleo es la subcontratación, la cual es una forma reconocida y decente de trabajo. "Nuestra experiencia en distintos países nos señala que esta forma de contratación contribuye a la formalización y gracias a los beneficios que obtienen los trabajadores contribuye también al crecimiento y formación de éstos. En los países donde hay una buena regulación, el outsourcing juega un papel importante en el avance del país, de las empresas y de los trabajadores".