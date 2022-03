América Latina y el Caribe demandarán 2 mil 460 aviones, estiman

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- En América Latina y el Caribe se demandarán 2 mil 460 aviones entre 2021 y 2040, de acuerdo con previsiones del fabricante Airbus.

Durante la presentación de la Previsión del Mercado Mundial 2022, la compañía detalló que de estas 2 mil 460 aeronaves, 2 mil 170 son de tamaño pequeño, 190 de tamaño medio y solo 100 de tamaño largo.

Y por el tamaño de su población, México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile serán los países que más demandarán aviones en los próximos 19 años.

Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, destacó que el crecimiento de la clase media en América Latina impulsará el número de viajes en avión, pues se espera que 60% de la población en la región sea de clase media en 2040.

Asimismo, el número de vuelos per cápita en México, Brasil y Argentina se duplicarán de 0.5 vuelos al año a 1 vuelo por persona al año, en el mismo periodo.

Mientras que en Colombia y Chile los vuelos per cápita crecerán más del doble debido a los incentivos a la aviación que implementaron sus gobiernos en los últimos meses.

En cuanto al número de pilotos que se requerirán en la región, Airbus estima que se necesitarán 33 mil pilotos y 43 mil técnicos de aquí a 2040.

Barreira comentó que la crisis que ocasionó la pandemia de Covid-19 fue profunda y sin precedentes, pero en 2021, la compañía registró un "año de recuperación" debido a que el tráfico de pasajeros en México y Colombia alcanzó casi los mismos niveles que en 2019.

En el caso de México, la recuperación se debió a que no implementó restricciones a la llegada de extranjeros y al tráfico fronterizo con Estados Unidos.

"El año pasado hicimos entregas y recibimos pedidos por 92 aviones para operadores como Volaris, JetSmart y LATAM. También tuvimos un gran año en servicios para aerolíneas como LATAM y Avianca para mejorar su flota", detalló Barreira.

No obstante, a nivel regional, en el escenario más optimista, será a finales de 2022 cuando el tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe alcance los mismos niveles que en 2019.

Pero en un escenario más pesimista, podría ser hasta finales de 2024 o incluso enero de 2025 cuando la región vuelva a transportar al mismo número de pasajeros que registró antes de la pandemia.

"Tenemos entre uno y dos años de retraso en el crecimiento de pasajeros en comparación con 2019, pero somos optimistas de la recuperación en la región", aseguró Barreira.

El directivo comentó que la recuperación vendrá impulsada por los viajes nacionales en todos los países, mientras que los viajes internacionales tardarán más en estabilizarse.

Respecto al impacto que tendrá la invasión de Rusia a Ucrania en la compañía, el directivo de Airbus dijo que le están dando seguimiento a las sanciones que están imponiendo los gobiernos a Rusia, pues consigue titanio en ese país.

"Obviamente tenemos proveeduría de titanio de Rusia, estamos protegidos en el corto y mediano plazo y seguiremos las recomendaciones de las sanciones de nuestros países de origen. Nuestra cadena de proveeduría toma en consideración el riesgo geopolítico", indicó.