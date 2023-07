A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Después de un año de haber solicitado la revocación de su licencia bancaria a las autoridades mexicanas, American Express deja de ser banco en México y consolidó su negocio bajo la figura legal de American Express Company.

En entrevista, el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos para América Latina de American Express, Jorge Guevara, explicó que este cambio no tiene mayores implicaciones para los clientes y que fue informado a su base de manera paulatina, con lo que la operación de sus servicios se mantiene sin cambios.

"No pasa nada con los clientes porque nuestro negocio siempre ha sido desde la división company, que es donde residen las tarjetas de servicios con las que somos conocidos", dijo el directivo.

Guevara detalló que desde 2022 operan desde su división de company todos sus productos y servicios, con lo que el cambio dado a conocer este miércoles solo es el anuncio de la revocación de licencia, solicitada por American Express, por parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"American Express México reafirma su compromiso para continuar ofreciendo sus servicios en el país mediante la oferta y colocación de tarjetas de crédito y servicios, entre otros productos, tal como lo ha hecho desde que lanzó su primera tarjeta en 1963", dijo la empresa.

El vocero de American Express explicó que la solicitud de la revocación fue porque dentro de sus planes de negocios no se tenía contemplado seguir utilizando la licencia bancaria y avanzar en su consolidación, cambio que este miércoles se hace del conocimiento público en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué pasará con las tarjetas, cheques y seguros de American Express?

Así, las tarjetas de crédito, cheques de viaje, seguros, y también los servicios de cuentas de depósito y de banca en línea de American Express operarán con normalidad en México.

El directivo añadió que se reforzarán sus canales digitales y planes de expansión en México.

Recordó que desde el año pasado comenzó el cambio de tarjetas de crédito emitidas por American Express Bank por American Express Company, mientras que las tarjetas de servicio no tienen ningún cambio.

"Para los clientes ha sido todo transparente. Hasta ahora no ha habido ninguna reacción de ningún tipo", añadió.