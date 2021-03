Americas Gold and Silver confía en que México no le quitará concesión; se reúne con autoridades

La minera canadiense Americas Gold and Silver reiteró su confianza en que el Gobierno mexicano no cancele su concesión en Cosalá, Sinaloa. La agencia Reuters informó que en un comunicado la compañía dio a conocer que Darren Blasutti, director general de la empresa, se reunió con funcionarios del Gobierno mexicano para dar solución al conflicto sindical que afecta sus operaciones.

"(Americas Gold and Silver) confía en que no hay base en los hechos o en la ley que menoscaben los derechos de propiedad. Espera continuar trabajando con el Gobierno canadiense, el Secretario de Economía de México y el de Relaciones Exteriores para dar hechos, brindar soluciones y resolver los conflictos para evitar un problema de arbitraje entre Canadá y México", destacó la minera en su reporte de resultados de 2020.

Además la compañía extractivista aseguró estar optimista en lograr una resolución pronta para que sus empleados vuelvan a trabajar "lo antes posible".

La agencia internacional informó que en un comunicado la compañía explicó que Blasutti se reunió con las Secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Tatiana Clouthier; y del Trabajo, Luisa María Alcalde. En la reunión habría participado también el embajador de Canadá en México, Graeme Clark.

"El Sr. Blasutti reiteró en la reunión el compromiso de la empresa de trabajar con el sindicato que tenga legalmente el contrato colectivo de trabajo, según lo determinen las autoridades correspondientes", expresó la minera.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, hace una semana, al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón contactar al Gobierno de Canadá y exponerle el caso de la empresa que, dijo, no acepta que haya un sindicato. Aseguró que en este caso los dos sindicatos realizaron un recuento en el que salió beneficiado el sindicato independiente a la minera.

"Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera", expresó el Jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.

En respuesta, la minera canadiense aseguró que el Gobierno mexicano no tiene elementos para cancelar su concesión y dijo confiar en que las autoridades mexicanas respetarán el marco legal sin transgredir los derechos de propiedad.

"La empresa propuso a los representantes del Gobierno de México una negociación entre las partes que busca sentar las bases necesarias para reabrir las operaciones de la mina", dijo la firma canadiense en un comunicado el martes por la noche.

Americas Gold and Silver es una empresa minera de metales preciosos con activos en América del Norte. Es propietaria de Cosalá, en Sinaloa, y administra el Complejo Galena en Idaho, EU. También es propietaria del proyecto de desarrollo San Felipe en Sonora, México.