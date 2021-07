AMLO alista reforma ante amparos contra la Ley del Servicio Eléctrico

Ante la lluvia de amparos contra la Ley del Servicio Eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista una reforma constitucional que considere el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos en la generación y despacho de la energía eléctrica.

En una reunión de evaluación sobre los avances del Plan de apoyo a los afectados de las inundaciones de octubre pasado en Tabasco y Chiapas, López Obrador criticó que la política neoliberal puso por delante el interés de las empresas, aún tratándose de la seguridad, de la protección civil, de que no se inunde los pueblos y la planicie Tabasco pues "eso no les importaba".

"Por eso nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado sólo reformar la ley para corregir esa situación, pero llegue a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos", mencionó.

Destacó que antes de que las empresas privadas se ampararan ante el Poder Judicial, se ha llevado un mejor control en el manejo de las presas del Río Grijalva, porque se genera energía eléctrica como nunca.

"Se ha estado turbinando también como nunca, al grado que se ha incrementado la generación de energía en las hidroeléctricas más de 200%, tan es así, porque estaban paradas porque, no les daban la oportunidad de subir la energía la red, no había despacho como le llaman, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia", dijo.

El Presidente destacó que va bien el plan de obras para evitar prevenir y evitar, en la medida de lo posible, que Tabasco vuelva a inundarse, además que se avanza en la entrega de enseres domésticos a los damnificados.