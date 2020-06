AMLO anuncia inauguración de refinería Dos Bocas para junio de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 1 de junio de 2022 se inaugurará la refinería de Dos Bocas, para celebrar que en esa fecha que se cumplen 4 años del "triunfo democrático en México".

Al realizar un recorrido de supervisión de los avances de la nueva refinería, uno de los proyectos insignia de su administración, el Presidente destacó que México debe ser autosuficiente en gasolinas, diésel y alimentos, porque es la nueva política de su administración.

Acompañado por el gobernador Adán Augusto López, la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero, el Mandatario expresó.

"Porque no queremos depender del extranjero cuando se trata de algo tan estratégico y fundamental para la seguridad nacional. Tenemos que ser autosuficientes en gasolina, en diésel, en alimentos. Esto no significa romper relaciones con ningún país.

"Vamos siempre a mantener una política de cooperación con todos los pueblos y gobiernos del mundo, de manera particular vamos a mantener siempre una relación de respeto y cooperación con el pueblo y con el gobierno de los Estados Unidos, pero como lo hacen todos los países democráticos y soberanos, tenemos que fortalecer nuestra independencia económica".

Bajo una intensa lluvia, el presidente López Obrador agradeció a los trabajadores de las empresas que construyen Dos Bocas al señalar que ni la pandemia ni el mal clima los detienen.

Afirmó que pese a los obstáculos y resistencias y la actitud conservadora se puede ir hacia delante para consumar la obra de transformación en el país.

"Estoy optimista, convencido de que saldremos adelante, convencido de que lograremos la transformación del país y haremos historia. Estamos en la cresta de la ola de la transformación", aseguró.