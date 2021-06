AMLO celebra estimación de Banxico sobre crecimiento económico

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Banco de México (Banxico) elevó su estimación de crecimiento económico a 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para este año.

"No puedo decir más solo, pues celebrar porque es una buena noticia que no creo que perjudique a nadie, el que el Banco de México incrementó su pronóstico de crecimiento para el país hasta 7%; eso es muy bueno porque si hay crecimiento, hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz y estabilidad", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Cuestionado si también elevaría su pronóstico de crecimiento, el presidente López Obrador dijo que respetará la proyección de Banxico.

"Sí Banxico dice 7%, pues vamos a respetar la proyección, toco madera, yo lo que estoy percibiendo es que hay crecimiento. No hemos tenido ningún problema, hay equilibrio en lo macroeconómico y se echó a andar la economía de nuevo", señaló.

El Presidente destacó que ramas de la economía que fueron muy afectadas por la pandemia "comienzan a florecer y a recuperarse", como la actividad turística, los restaurantes y otros negocios. "Ahí va poco a poco", expresó.

"Imagínense la satisfacción que me produce que se recupera la economía, sino que esté bajando el número de fallecidos por la pandemia eso me tiene más tranquilo, porque eso duele mucho, hemos sufrido bastante por eso", dijo.