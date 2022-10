AMLO celebra pago de crédito fiscal de empresas de Salinas Pliego

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de 2 mil 800 millones de pesos, de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte", reconoció López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que se habían interpuesto algunos amparos, pero finalmente fueron retirados.

"Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a resolverlo", indicó.

"Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del Grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio el que no haya privilegios", sostuvo.

El presidente López Obrador subrayó que se debe tener una buena recaudación, por lo que no es necesario aumentar los impuestos mientras esto se mantenga.