AMLO confía en que ICA recupere prestigio luego de que "se echó a perder por completo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las pasadas administraciones, ICA, una de las empresas constructoras más importantes de México, "se echó a perder por completo" pero ahora está en una nueva etapa por lo que confió que recupere su prestigio.

"ICA se echó a perder por completo y ahora está en una nueva etapa, que espero que se recupere y, sobre todo que recupere prestigio. Está dirigida por una mujer, Guadalupe Phillips, que me consta está interesada en que funcione esa empresa", expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador destacó que el sábado pasado, Phillips lo acompañó a un recorrido de supervisión de los avances de construcción de la presa de Santa María, en El Rosario, Sinaloa.

"Yo nunca pensé que estuviesen tan mal las empresas de construcción y cuando empezamos a gobernar nos dimos cuenta de que tenían más abogados que ingenieros, buenísimos para el litigio y le sacaban al gobierno lo que querían", refirió.

El Presidente criticó que los empresarios del periodo neoliberal eran "fifís, con todo respeto", porque no iban a las obras y se compraban aviones de "súper lujo", además que se daban vida de monarcas, sólo con las influencias y con la corrupción.

"Don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda dos sexenios, decía que estaba permitido desde luego hacer negocios y que era necesario el que participaran las empresas, y yo coincido, pero decía algo en lo que también coincido; que se tenían que procurar ganancias razonables.

"Es decir, que obtuvieran márgenes, utilidades del 10, del 15, del 20%; pero esto no era así, eran atracos, a veces se entregaba el anticipo y se fugaban, y como ya habían dado moche, soborno, no les hacían nada. Muy lamentable", señaló.