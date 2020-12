AMLO pide a directivos de Banxico no ser "machuchones" de finanzas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los directivos del Banco de México (Banxico) que sean representantes del pueblo y no empleados de los "machuchones" de las finanzas.

Esto al celebrar la decisión del Congreso de posponer una reforma a la Ley del Banco de México – con la que busca que Banxico adquiera dólares en el mercado sin la necesidad de conocer su procedencia-, a la cual se opone el banco central.

"En el caso del Banco de México que ayuden para que haya crecimiento y bienestar, porque se ajustan nada más al control de la inflación, que es muy importante esa labor, pero necesitamos desarrollo y bienestar.

"Que vean al pueblo, la economía de las familias, que no estén pensando nada más en los financieros, y no sean empleados de los 'machuchones' de las finanzas, que sean representantes de México y sobre todo del pueblo, pero fue muy buena la decisión la celebro, que se hable más".

En su conferencia de prensan, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que con la decisión del Congreso hay tiempo que se analice la iniciativa con objetividad y sin dogmatismo, porque los financieros, con mucho respeto son muy dogmáticos.

"Se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional, que se analice y se actúen en favor del pueblo sin afectar a ninguna institución, desde luego se tiene que respetar la autonomía del Banco de México y que se actúe sin subordinación a organismos financieros internacionales... ¿qué no podemos decidir nosotros?", cuestionó.