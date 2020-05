AMLO pide a empresas del sector energético nueva actitud

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas privadas del sector energético una nueva actitud y se compartan las pérdidas en el proceso que ha puesto en marcha, para que la CFE recupere su influencia en el sector.

"En el caso de la industria eléctrica, se firman contratos en la época en que los particulares mandaban, como tenían comiendo en la mano a los funcionaros de más alto nivel, se firmaban esos contratos leoninos. Yo creo que es justo que ante una circunstancia distinta los revisemos, o ¿toda la pérdida va ser para el pueblo?, ¿qué no podemos compartir algo?

"Esa tiene que ser la nueva actitud, todos poner algo, eso es parte de la nueva normalidad, son los cambios. Desde luego, con apego al estado de derecho, sin violar la Constitución, pero buscando entendernos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que la idea dominante en el periodo neoliberal era, a finales de 2024, que la CFE solo generara el 20% de la energía eléctrica, "que solo influyera en el 20% del mercado de la industria eléctrica".

"El 80 para finales del 24 iba a estar en manos de particulares, y eso no. Como dejaron, 50 y 50, como queremos entregar 54 y 46, no estamos impidiendo que los particulares participen, pero necesitamos fortalecer a la CFE, porque si se lo dejamos a los particulares no vamos a poder cumplir con el compromiso que no aumente el precio de la luz".

El Presidente dijo que está demostrado que los particulares van por la ganancia y la utilidad, o "en este tiempo que privatizaron ¿no aumentó el precio de la luz? Claro que aumentó, y no quiero que digan: ofreció que no iba a aumentar el precio de la luz y sí aumentó".

Señaló que por eso su administración necesita poner orden y que ayuden, incluso las mismas empresas, a entender que son otras circunstancias.