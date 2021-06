AMLO promete a empresarios que no habrá alza en impuestos

Al concluir una reunión de más de dos horas, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los cerca de 50 empresarios más importantes del país que conforman el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), los representantes del sector privado aseguraron que el Ejecutivo les prometió que no habrá alza de impuestos y que pronto se anunciará el tercer paquete de inversión de infraestructura.

Mientras que los empresarios ratificaron su deseo de invertir en el país y de lograr que se dé una pronta recuperación de la economía.

El presidente del CMN, Antonio Del Valle Perochena, consideró que "fue una reunión positiva donde hubo una conversación franca y abierta hubo muchas preguntas y el presidente las contesto todas".

Con respecto a la reforma fiscal comentó: "El presidente está en lo mismo dice que no debe de haber incremento de impuestos que están pensando en si modificar las leyes y la regulación fiscal pero pensada en el pequeño contribuyente en cómo aligerar la carga de los trámites a los pequeños contribuyentes y es lo que está trabajando la Secretaría de Hacienda según entiendo, no conocemos mayores detalles pero están avanzando en ese sentido".

Afirmó que no le pidieron nada al Presidente de México, solamente le presentaron sus inquietudes, y añadió: "No le pedimos nada lo único que los empresarios pedimos es trabajar siempre nuestro objetivo primordial es si invertir pero para crear valor generar empleos bien remunerados bien pagados".

Agregó que el sector privado solamente quiere tranquilidad "que nos dejen hacer las cosas y que nos da esa tranquilidad, unas finanzas públicas sanas y una macroeconomía sana como la que tiene ahora en México".

Comentó que México tiene finanzas públicas sanas tiene un tipo de cambio estable, una inflación de un dígito, entre otras cosas que generan buenas condiciones para atraer inversiones.

Sobre el tema energético aseveró: "No hay ningún punto de quiebre definitivamente no lo hay por supuesto que como en todo puede haber diferencias en los objetivos que tiene el gobierno federal en el sector energético. Sin embargo coincidimos...en que hay que fortalecer a Pemex y fortalecer a CFE".

Para Carlos Slim Domit de Grupo Carso durante la reunión "hablamos de todo. Muy fructífera la reunión. Muy positiva".

Mientras tanto el presidente del consejo de Kimberly Clark de México, Claudio X González, aseguró que en la reunión a los empresarios "nos fue bien".

Sobre la reforma fiscal aseveró que el Presidente de la República Mexicana les aseguró que "será una reforma que facilite el pago y que no habrá incremento vamos a ver".

Además de que les dijo que el tercer paquete de inversión público-privada en infraestructura "está a punto de soltarlo".

Consideró que en general durante la reunión el punto central fue "esencialmente del entorno y sobre todo cómo se puede lograr más inversión".

En el encuentro participaron el presidente de Cemex, Rogelio Zambrano, Antonio Terrado de Alsea, Joaquín Vargas de MVS, Emilio Azcárraga de Grupo Televisa, Carlos Slim Domit de Carso, Carlos González de La Comer, Blanca Treviño de Softec, Laura Diez Barroso de Santander, Daniel Servitje de Bimbo, Pablo Escandón de Nadro, Pablo Azcárraga de Grupo Posadas, Valentín Diez Morodo de Modelo, Juan Gallardo de Grupo Azucarero México, Eugenio Madero de Rassini, José Antonio Perez ADO, Alejandro Ramírez de Cinépolis, entre muchos otros.