AMLO va por regularización de "autos chocolate" en Baja California

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en breve dará a conocer una propuesta para regularizar los llamados "autos chocolates" en Baja California y los recursos que se obtengan se destinarán a la gente humilde del Estado.

Al supervisar las acciones de mejoramiento urbano, en la colonia Sánchez Taboada de esta ciudad fronteriza, el titular del Ejecutivo dijo que ya podía abordar el tema, una vez que pasó la elección, porque no quería que la decisión se viera como un acto electorero.

"Vamos a buscar el mejor mecanismo, eso va a ayudar mucho, porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados, y vamos a buscar que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros".

Explicó que lo que se cobre por esa regularización, "que no va a ser mucho", ese dinero se va a etiquetar para beneficio de la misma gente de Baja California, en rubros como salud, educación, agua y vivienda".

En ese contexto el presidente López Obrador dijo que su gobierno apoyará a 200 familias para que tengan un terreno y puedan construir sus casas fuera de las zonas de riesgo, como la barranca que se habilitó como espacio recreativo.

Del mismo modo, el mandatario destacó que Tijuana, en la pasada elección, dio un ejemplo nacional del México liberal que quiere hacia el futuro.

Al supervisar las acciones de mejoramiento urbano, el Mandatario destacó que en la pasada elección la gente de Baja California reiteró la confianza a su movimiento y a la presidenta municipal electa de Tijuana, Monserrat Caballero, quien es una migrante originaria de Oaxaca.

"Hay ciudades en México que son más conservadoras, y otras que son muy liberales, plurales, abiertas, muy diversas, muy democráticas, eso es Tijuana es un ejemplo", mencionó López Obrador.

Asimismo, destacó que Caballero compitió contra "políticos famosos" que se creen mucho, "de sangre azul", y les ganó.

"Fíjese cómo estoy de contento, ese es el México que quiero, hacia adelante, no un México conservador, quiero un México liberal".

El presidente López Obrador expresó antes de el gobernador Jaime Bonilla termine su mandato, regresar a Baja California a hacerle reconocimiento público por la buena administración del Estado.