Amplían oferta de crédito bancario para comprar autos seminuevos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- En un entorno de baja producción de autos nuevos por la escasez de chips que prevalece en el mercado global, la demanda de los consumidores se ha volcado a unidades seminuevas, la cual tiene mayores opciones de compra a través de crédito bancario y plataformas por internet.

De acuerdo con Santander y Caranty, en México el 80% de las más de 8 millones de operaciones anuales de compraventa de seminuevos se dan directamente entre particulares, con lo que se tiene un negocio potencial para llevar crédito a estas operaciones y garantizar una transacción que no ponga en riesgo el patrimonio de los interesados.

"Por el lado de autos nuevos hay una gran falta de inventario. No queremos dejar fuera esa posibilidad , porque el mercado de nuevos está limitado a un millón 50 mil ventas anuales, en seminuevos hay mucho más potencial y clientes y podemos tener ese mecanismo de compra", explicó el director ejecutivo de financiamiento automotriz en Santander México, Julio Ascorve.

En ese entorno, Santander México y Caranty lanzaron al mercado un esquema de financiamiento para los particulares que deseen vender o comprar un seminuevo directamente a otro particular.

Bajo el nombre de Caranty Credit, dicho plan de financiamiento ya se encuentra disponible y ofrece una tasa de 13.99% para el público en general y condiciones preferenciales cuando se trate de un cliente de Santander, así como con una comisión de apertura desde 2%, con plazos de hasta 60 meses, y enganche desde el 20% dependiendo del plazo y antigüedad del auto, la cual no debe rebasar 5 año.

Se espera que este año, se coloquen al menos 2 mil 500 autos seminuevos bajo este esquema de venta.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2021, el crédito automotriz otorgado por los bancos alcanzó un total de 144 mil millones de pesos, una caída de 7.6% respecto de 2020.