Analistas bajan la estimación del PIB

Ciudad de México.- Analistas privados redujeron de 1,5 % a 1,4 % su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México.

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 37 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ´traders´ y ´brokers´, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,8 %, previsto por las firmas BBVA, Bankaool y Banorte.

En contraste, Banca Mifel y Bradesco BBI estimaron una subida de apenas 0,8 %.

Para 2027, los analistas privados mantuvieron su perspectiva de crecimiento del PIB mexicano en un 1,8 %, mientras que el Gobierno estima un crecimiento en un rango de entre el 1,9 % y el 2,9 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en el ejercicio esperan ahora que el próximo recorte de tasas del Banco de México sea de 25 puntos base en junio próximo, luego de ser sorprendidos en su última decisión del 26 de marzo con un recorte inesperado de un cuarto de punto porcentual.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,33 unidades al finalizar 2026.