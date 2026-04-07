Se vende el diésel a más de lo acordado

Ciudad de México.- Un total de 8 mil 684 estaciones de servicio vendían ayer el diésel a más de 28.30 pesos por litro en el territorio nacional, precio estipulado en el acuerdo voluntario del gobierno federal con gasolineros, debido a las presiones que enfrentan en sus balances financieros, mostraron cifras de la agencia PetroIntelligence.

La muestra analizada por la compañía está integrada por alrededor de 11 mil gasolinerías, de un universo total de casi 14 mil que están registradas ante la Secretaría de Energía.

Los precios de los combustibles han continuado escalando como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, lo que ha afectado el suministro global de hidrocarburos, al grado de que el promedio del diésel en México se ubicó en 28.79 pesos por litro.

Las cifras de PetroIntelligence y la Sener indican que el valor más alto se registró en Comondú, Baja California Sur, con 34.74 pesos por litro, seguido de Salamanca, Guanajuato, donde se comercializó en 32.99 pesos. En municipios como Urique, Chihuahua, e Isla Mujeres, Quintana Roo, el precio llegó a 31.50 pesos por litro.

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Por su parte, en el Estado de México, municipios como Amecameca y Cuautitlán Izcalli reportaron precios de 31.99 y 31.75 pesos por litro de diésel, respectivamente.

El gobierno informó el 31 de marzo que el acuerdo voluntario con los empresarios consideraría un precio máximo de 28.30 pesos por litro de diésel.

Para Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética, los gasolineros tienen márgenes muy reducidos y por eso no se están alineando con el acuerdo del gobierno federal.

"Se entiende que es complicado para el gobierno federal tener que absorber toda la carga del subsidio, pero, finalmente, es una decisión política que tiene un costo significativo en las finanzas públicas. El pedir que los gasolineros tomen parte de la carga es cambiar las reglas del juego y modificar la estructura económica de la industria. Es un dilema muy complicado, porque el IEPS es una fuente de ingresos muy importante", explicó.

El gobierno federal ha reducido la exportación de crudo en los últimos años debido a que ha apostado por utilizar el petróleo que extrae en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), en el que destaca la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.