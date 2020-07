Si bien el término FIBRA podría ser un lugar común en México, es seguro que levantará algunas cejas fuera del país. Afortunadamente, el CEO de Fibra Uno´s Andre El-Mann Arazi está aquí para explicar el concepto, cómo funciona y qué hace que Fibra Uno sea una compañía tan exitosa.

Como las FIBRAS funcionan en Mexico

Para aquellos residentes fuera de México, Andre El-Mann Arazi dice que piensen en un FIBRA de la misma manera que uno en los Estados Unidos podría pensar en un REIT (fideicomiso de inversión inmobiliaria). En términos simples, un fideicomiso de inversión inmobiliaria permite a los inversores hacer exactamente eso: invertir... y, con suerte, ganar dinero con tal esfuerzo.

Cuando se introdujeron FIBRAS en México y, posteriormente, se modificaron para reflejar una estructura fiscal específica, representaban una nueva oportunidad de inversión atractiva para los inversores hambrientos.

Y la inversión ciertamente pasó por su propia cuota de iteraciones. Hoy, el respaldo legal de una FIBRA es el resultado de años de reforma. Esto incluye cambios y enmiendas hechas a las leyes fiscales mexicanas, a las regulaciones de operación, comercio y otras, así como a las medidas hechas por las administradoras de fondos de pensiones mexicanas que allanaron el camino para reglas tributarias fáciles de usar.

Los beneficios de una FIBRA hablan por sí mismos:

? Alto potencial de retorno de la inversión como resultado de los requisitos centrados en la distribución del ingreso imponible neto y la posibilidad de revalorización del capital.

? Más diversificación de cartera en relación con la exposición geográfica y el tipo de propiedad.

? Atraer inversores extranjeros debido a las oportunidades que representan inherentemente las FIBRA.

? Beneficios fiscales.

Andre El-Mann Arazi dice que hay una breve lista de otras consideraciones que hacen que FIBRA y REIT sean lo que son y también sugieren pequeñas diferencias entre los dos. Sin embargo, son en gran medida similares y operan con el mismo objetivo en mente: atraer inversores que finalmente cosecharán los beneficios de tales acuerdos de inversión.

Las raíces de Fibra Uno

Lo que hace que la compañía de El-Mann Arazi sea tan única es que realmente introdujo REIT en México. Desde su fundación en el 2011, Fibra Uno ha crecido hasta convertirse en el mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria en el país.

Andre El-Mann Arazi atribuye esto a una mentalidad de crecimiento constante en toda la empresa. Él y su familia aportaron más de 35 años de experiencia en bienes raíces cuando comenzaron Fibra Uno, y El-Mann Arazi dice que el objetivo inicial era modernizar el mercado inmobiliario mexicano.

Los números de Fibra Uno hablan por sí mismos, pero lo que El-Mann Arazi y su familia han construido es algo mucho más importante que las estadísticas en una hoja de papel. Para él, era necesario tener en cuenta la longevidad sin suponer que otro miembro de la familia tomaría las riendas cuando estuvieran listos para pasar.

La construcción de una base sólida en Fibra Uno que está compuesta por miembros talentosos del equipo ha demostrado ser extremadamente beneficiosa para la familia. Incluso en medio de una pandemia mundial, Fibra Uno registró su mejor desempeño hasta el primer trimestre del 2020.

La compañía registró un ingreso total de 5,169 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 12.3% en comparación con el mismo momento en el 2019. También experimentó un aumento del 13.4% en ION (Ingresos operativos netos) y ha logrado mantener una ocupación estable del 94.5% tasa sobre sus propiedades.

Números positivos y resultado de prácticas probadas y verdaderas.

Hay un estigma que viene con el juego financiero, pero Andre El-Mann Arazi y Fibra Uno continúan demostrando que el mundo de las transacciones monetarias puede de hecho ser navegado con pragmatismo intencional y una cálida sensación de empatía.

Los clientes de Fibra Uno siempre han sido la prioridad de la compañía, pero ahora más que nunca, Fibra Uno se ha inclinado hacia su posición de primer cliente. Esto, junto con decisiones inteligentes del liderazgo superior, ha contribuido al éxito desenfrenado de la compañía desde que salió a bolsa en marzo del 2011.

Administracion de Propiedades

La diversificación es clave, y esto es algo que Andre El-Mann Arazi enfatiza. Las carteras de clientes se benefician de la diversidad, lo que significa que Fibra Uno se beneficia al adquirir diversas ofertas.

Según El-Mann Arazi, quería imitar el éxito de los REIT en los Estados Unidos al iniciar Fibra Uno. Las inversiones de la compañía están bien distribuidas, con aproximadamente el 20% de sus propiedades existentes en el sector minorista, el 40% industrial y el 20% final compuesto por espacios de oficinas.

La diversificación intencional una vez más enfatiza las estrategias de pensamiento avanzado que se ponen en marcha en Fibra Uno. A los ojos de El-Mann Arazi, ve la diversificación no solo como una forma de crecer, sino también como una forma de impedir el colapso total.

Con las propiedades repartidas entre sectores, uno puede reducir la velocidad sin detener todo el espectáculo. Piense en el viejo dicho "No ponga todos sus huevos en una canasta". Eso es exactamente a lo que se adhiere Fibra Uno. Se ha extendido su cartera en todo el país, lo que ofrece más oportunidades y una mayor seguridad.

Sin mencionar que la compañía recientemente reinició su trabajo en el enorme Mítikah complex. Cuando se complete, la propiedad ofrecerá espacios comerciales, de oficina y residenciales.

Su finalización también servirá como impulso para una oleada de oportunidades laborales, con un estimado de 15,000 puestos directos y 45,000 roles indirectos disponibles cuando el complejo esté en pleno funcionamiento.

El crecimiento no es solo una mentalidad en Fibra Uno, es el corazón palpitante de la empresa.

Ajustándose a Covid-19

Han pasado casi cinco meses desde que Covid-19 dio a conocer su presencia en todo el mundo. El-Mann Arazi sigue agradecido por el formidable primer trimestre de Fibra Uno, ya que sin duda ha facilitado la navegación de la crisis de la pandemia.

Sin embargo, eso no significa que no haya habido desafíos. Debido a que la cartera de Fibra Uno incluye muchos negocios comerciales, la compañía se encontró trabajando horas extras para ayudar a los clientes que simplemente no pueden pagar el alquiler.

Varias empresas consideradas no esenciales por el gobierno han cerrado sus ventanas durante meses. El-Mann Arazi dice que la compañía se está comunicando diariamente con los clientes para desarrollar planes individuales de aplazamiento de alquiler.

Al otro lado del espectro, Fibra Uno también mantiene propiedades con negocios considerados esenciales durante la crisis. Por lo tanto, la compañía se ha asegurado de enviar equipos a estas empresas que ayudan con las pautas de seguridad y mantienen un stock de artículos de emergencia.

Fibra Uno también hizo un punto para involucrarse a nivel nacional. Al comienzo de la pandemia, contribuyó con habitaciones de hotel de algunas de sus propiedades a la iniciativa del gobierno mexicano para trabajadores de primera línea.

Las habitaciones eran un bien acogido para que los trabajadores pudieran estar más cerca de los hospitales donde se necesitaba desesperadamente su experiencia y también para sentirse seguros.

Hubo dudas generalizadas de los trabajadores de la salud sobre el regreso a casa después del trabajo y la posibilidad de infectar a miembros de la familia. La iniciativa de asignación de habitaciones de hotel ayudó a evitar estas preocupaciones.

En una nota más personal, Andre El-Mann Arazi y el liderazgo de Fibra Uno han tomado múltiples medidas para garantizar la seguridad de sus propios empleados. Después de todo, Fibra Uno no sería lo que es hoy sin su equipo.

Las políticas de trabajo desde el hogar se instituyeron desde el principio y existen pautas de seguridad adecuadas para cualquier trabajo en la oficina, así como a través de las muchas propiedades de Fibra Uno.

Navegar por Covid-19 ha demostrado ser una tarea tumultuosa, especialmente para el sector inmobiliario. Sin embargo, El-Mann Arazi sigue confiando en que la industria puede recuperarse, y se siente cómodo con los pasos que Fibra Uno sigue dando para terminar el año con fuerza.

Andre El-Mann Arazi tiene más de 30 años de experiencia en bienes raíces en su haber. Como CEO interino de FIBRA UNO, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México, El-Mann Arazi se compromete a ayudar a los inversores a hacer crecer sus carteras al tiempo que moderniza la escena de bienes raíces en México.

La experiencia de El-Mann Arazi abarca operaciones inmobiliarias, recaudación de fondos de capital y adquisición de bienes inmuebles. Su trabajo ha ayudado directamente a Fibra Uno a convertirse en la compañía expansiva que es hoy. Actualmente, Fibra Uno supervisa 643 propiedades diferentes y mantiene una tasa de ocupación del 94.5%.

La compañía ha crecido considerablemente desde que salió a bolsa en 2011, lo que se puede atribuir al liderazgo y la dirección de la familia El-Mann Arazi.

Hoy, Andre El-Mann Arazi sigue centrado en los muchos clientes de Fibra Uno y en cómo pueden ser mejor atendidos en estos tiempos difíciles. Con una historia de éxito y un notable primer trimestre del 2020, confía en que la compañía está en un buen lugar para avanzar.

Sigue comprometido con la misión de Fibra Uno, que es crear valor sostenible a través del arrendamiento, la operación y la adquisición de bienes raíces en ubicaciones clave con alta dinámica económica y perspectivas de crecimiento favorables en México. Hacerlo ha generado un mejor clima inmobiliario en todo el país y es un buen augurio para el futuro crecimiento económico.

