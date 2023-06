Ante ola de calor aumenta venta de cerveza, Coca Cola y Pepsi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Ante la ola de calor que se vive en el país, las tiendas de abarrotes registran un aumento de los refrescos de cola, cuyas ventas registran incrementos de 33 %, con lo que se colocan como las segundas bebidas de mayor venta, después de la cerveza.

Sin importar las etiquetas de advertencia sobre exceso de sodio, azúcares y calorías, el agua purificada no es la bebida de mayor demanda, sino que la bebida no alcohólica preferida para los mexicanos para apagar la sed son los refrescos sobre todo de 600 mililitros.

"Lo que más se vende son los refrescos de cola, la reina es la Coca Cola y la princesa es la Pepsi, el refresco de cola se impone al de sabor", dijo a EL UNIVERSAL el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera.

Si bien, el mayor consumo se centra en cervezas y en refrescos de cola, "el volumen de ventas del agua purificada, saborizada y mineral entre mayo y junio de 2023 aumentó 56.6 % con respecto al mismo período del año pasado. Refrescos de cola prácticamente se incrementó 33 % y los refrescos de sabor casi 10% y las cervezas 80 %".

Estamos ante "un incremento inusitado de la temperatura, porque generalmente esta temporada es caliente, pero no ardiente, ha llegado a 45 grados en algunas partes del país y dicen que la próxima semana puede llegar a 50 grados" y ello provoca un aumento de las ventas de bebidas, expuso Rivera.

Sin embargo, aunque la presentación preferida para los mexicanos en refrescos es de 600 mililitros, en el caso del agua es de 1 litro.

El líder de la ANPEC añadió que se incrementó el consumo de estas bebidas a pesar de que "de forma general, las bebidas –agua, refrescos y cerveza-- han tenido 10.5% de incremento en el precio, de enero a lo que va de junio", considerando también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).