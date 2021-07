Anticipan plazos de hasta 90 meses para pagar autos

El deterioro del empleo y el incremento de precio de los autos podría ocasionar una ampliación de los plazos para pagar un financiamiento automotriz hasta 80 ó 90 meses, de acuerdo con expertos.

Actualmente, el plazo más común para pagar un auto a crédito es a 60 meses o 5 años.

Pero, dado el deterioro de la capacidad de pago de los mexicanos como consecuencia de la pandemia, los bancos y las financieras automotrices estarían ampliando ese plazo a 80 o incluso 90 meses.

Incluso hay automotrices como General Motors que ya están dando créditos a 90 meses.

Eric Ramírez, director de América Latina de Urban Science, dijo que el mercado no está pasando por un buen momento, pues el volumen fuerte de ventas está en los plazos de 60 a 72 meses, ya que "cada vez está más diluida la capacidad de pago de la gente de las mensualidades".

Ampliar los plazos, agregó, es una posibilidad ante la robustez del sistema financiero y la confianza de las instituciones para tomar contratos más largos.

"Ya todos los créditos tanto bancarios como de financieras son realmente flexibles, a 60 72 o a 90 meses, siempre existe la posibilidad de pronto pago sin penalización o al cabo de 2 años o 36 meses, puedes vender el auto como seminuevo y refinanciar o liquidar el saldo insoluto", explicó Ramírez en conferencia de prensa para presentar un estudio sobre financiamiento automotriz.

Por su parte, Gerardo San Román, gerente para América Latina de JATO Dynamics, comentó que en Brasil, un mercado parecido al mexicano, en algún momento se ampliaron los plazos de pago a 90 meses y posteriormente, por ley, se redujeron a 72 meses.

"El mercado brasileño se rige por volumen donde 75% de los vehículos vendidos son construidos localmente, el más barato de cada marca es el que da el mayor volumen y es otro tipo de comprador.

"El mercado mexicano es más sofisticado y requiere un trabajo más refinado de la banca y las financieras de cómo ir administrando su cartera de clientes", detalló San Román.

De acuerdo con JATO y Urban Science, en el primer semestre del año, 58% de los autos nuevos que se vendieron en el país fueron a través de algún tipo de financiamiento.

En los autos subcompactos el porcentaje de vehículos financiados es de 66% y para los compactos es de 64%.

Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Puebla y Chiapas tienen un porcentaje de financiamiento más alto con arriba del 70% de los vehículos vendidos.

En contraste, hay 11 estados donde la participación del financiamiento en la compras de vehículos están por debajo de la media nacional de 58%, destacando la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Lo anterior, debido a que en la Ciudad de México y el Estado de México se da un mayor volumen de compra de flotillas, que no son sujetas de crédito.

El director de América Latina de Urban Science agregó que el segmento de las pick ups es donde hay mayor oportunidad de incrementar el financiamiento.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, comentó que para detonar la venta de vehículos en el país, en paralelo al financiamiento se requiere una mayor recuperación del empleo y del ingreso, para que los consumidores tengan la confianza de mantener sus ingresos a lo largo del tiempo.

"No es al azar que las entidades federativas con mejores tasas de recuperación en las ventas y contratación de créditos sean los estados vinculados a la economía de exportación hacia Estados Unidos", indicó.