Anuncia Kimberly Clark aumento de hasta 7% en precios sus productos

Ante las fuertes presiones inflacionarias en materias primas y complicaciones logísticas, Kimberly Clark de México anunció incrementos adicionales en el precio de sus productos que se verá reflejado en los últimos meses de 2021 y principios de 2021.

En conferencia con analistas con motivo del informe de resultados del tercer trimestre de 2021, el director general de la compañía, Pablo González, recordó que ya se habían realizado ajustes de 4%, pero ante las presiones actuales, el incremento alcanzaría hasta 7%.

"Estamos implementando un aumento de precios del 3 al 4% y que dadas las condiciones del mercado, esperamos que la implementación del 7% demore más de lo que normalmente lo haría. Por lo tanto, no esperamos que ese 7% se refleje por completo hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre del próximo año", explicó.

El directivo recordó que las presiones en los precios se han mantenido altas, particularmente en energéticos, fenómeno que ha golpeado prácticamente a todas las industrias.

"Los fuertes aumentos de precios que han afectado a la mayoría de las materias primas, el petróleo y el gas, así como las materias primas procesadas en general, continúan ejerciendo una fuerte presión sobre nuestros márgenes. Ciertamente, esto no es exclusivo de nuestra industria, pero no tiene precedentes", dijo el directivo.

La empresa que tiene consolidadas marcas en el mercado mexicano con Kleenex, Pétalo, Suavel, KleenBebé, Huggies y Kotex, por mencionar algunas resaltó que las fuertes presiones de costos continuarán durante el próximo trimestre, en un entorno de recuperación de la economía mexicana después del golpe de la pandemia de Covid-19 que aún mantiene efectos en el consumidor.

"La economía de México ha ido perdiendo impulso. Los consumidores están presionados por la pandemia y están sintiendo los efectos de la inflación. Pero a medida que la economía continúa reabriéndose detrás de un mercado laboral mejorado, en mejora y fuertes remesas, el consumo interno debería mejorar, aunque lentamente", explicó.

El directivo detalló que aún no se tiene certeza de cuándo disminuirán las presiones inflacionarias, en un entorno complejo por complicaciones en materia logística, además de que se prevé todavía un largo periodo de encarecimiento de materias primas.

"Por el lado de los costos, dados los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el aumento de los costos logísticos, continuaremos pagando costos significativamente más altos en básicamente todas las materias primas. Y en este punto, no está claro cuándo podríamos ver algún alivio significativo. En general, con cualquier cambio importante en la tendencia, dado cuánto y qué tan rápido han aumentado, todas las materias primas serán significativamente más altas durante el último, el cuarto trimestre y la primera mitad del próximo año", dijo el directivo.

Por el lado de los costos, dados los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el aumento de los costos logísticos, continuaremos pagando costos significativamente más altos en básicamente todas las materias primas. Y en este punto, no está claro cuándo podríamos ver algún alivio significativo. En general, con cualquier cambio importante en la tendencia, dado cuánto y qué tan rápido han aumentado, todas las materias primas serán significativamente más altas durante el último, el cuarto trimestre y la primera mitad del próximo año.