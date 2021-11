Anuncia López Obrador campaña informativa sobre beneficios de reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá una campaña informativa en todo el país para dar a conocer los beneficios de su iniciativa de reforma a la industria eléctrica.

"Es para que la gente sepa qué van a aprobar los legisladores, no hay ningún plan para crear plantas que se alimenten con carbón o combustóleo, no existe ningún proyecto con ese propósito", dijo.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo advirtió que no se tiene ningún plan para construir plantas que generen energía con carbón o combustóleo, por el contrario, dijo, que ahora se está invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina.

El presidente López Obrador recordó que en la discusión de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto en 20013, aunque se movilizó la ciudadanía, "nos faltó pueblo para detener esas reformas".

El titular del Ejecutivo Federal explicó que se tienen que tienen que diversificar las fuentes de energía, no depender de un solo insumo, "darle prioridad al agua, a las hidroeléctricas, la infraestructura que se construyó desde hace mucho tiempo, pero muy especialmente durante el gobierno del presidente López Mateos, se hicieron las grandes presas en el país".