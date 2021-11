Anuncia López Obrador creación de reserva ecológica en Tulum

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se incorporarán a la zona arqueológica de Tulum, 500 hectáreas contiguas que pertenecen a la Secretaría de Marina (Semar) para crear un área natural protegida.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se creará esta reserva para no estar pensando solo en desarrollos inmobiliarios y llenar "irracionalmente " de construcciones la selva de la Península de Yucatán.

"Aprovecho para decir que se va a ampliar la zona arqueológica de Tulum con los terrenos que tiene la Secretaría de Marina y toda una extensión mayor, se va a crear una reserva, un área protegida para que se pueda disfrutar, no sólo de esa belleza arqueológica, que es el sitio de Tulum, sino un parque natural de alrededor de 500 hectáreas para que se pueda disfrutar de la naturaleza.

"Tenemos que crear todas estas reservas para no estar nada más pensando en el desarrollo inmobiliario y llenar irracionalmente de construcciones la selva, el Monte Alto, que es parte también de la belleza".

Acompañado por el gobernador Carlos Joaquín, el presidente López Obrador manifestó que la gente que llega a Quintana Roo viene por el mar turquesa, pero también viene por la selva "y va a llegar mucho más también, y eso es lo importante del Tren Maya, va a llegar más por nuestro patrimonio cultural, artístico, por las zonas arqueológicas que se tienen en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que es de las zonas más importantes del mundo, todo lo que es la gran civilización maya, las grandes ciudades, antiguas ciudades mayas con todo su arte, con todo su esplendor, pues algo único".

"Entonces, vamos a aprovechar la fama que tiene Cancún en el mundo, la buena fama que tiene Cancún en el mundo, que se ha construido, y hay que decirlo, con la participación de todos los sectores: de los hoteleros, restauranteros, los prestadores de servicios, las autoridades, la gente. Entonces, han creado esta fama", indicó.