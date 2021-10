Anuncian mayor presencia de la Guardia Nacional en Tulum

Tras una serie de enfrentamientos registrados en Tulum en días pasados que dejó una mujer de Alemania y una de India muertas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las muertes e informó que se reforzará la seguridad con la Guardia Nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador anunció que ya se realizan las investigaciones y puntualizó que el enfrentamiento fue entre dos grupos delictivos.

"Ya se tienen identificados a los presuntos responsables, yo espero que se les detenga pronto. Ya están actuando todas las autoridades y no va a quedar impune este crimen, se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum sino en toda la Riviera Maya. "Van a participar más miembros de la Guardia Nacional", indicó.

"Si se encuentra en algún lugar en el área de Tulum o Playa del Carmen no deje las instalaciones seguras de su hotel", alertó el gobierno de Alemania a sus ciudadanos.

"Use sólo compañías de taxis con base en el aeropuerto o recomendadas por el hotel para el traslado desde y hacia el aeropuerto".

También se alerta que "los automóviles de alquiler también han sido robados ahí en repetidas ocasiones y en ocasiones con el uso de armas de fuego".

En las balaceras registradas, dos alemanes y un holandés resultaron heridos por disparos de arma de fuego.