"Apenas nos enteramos que van a cerrar", dicen empleados de Best Buy

Los empleados de Best Buy México se enteraron este martes que la tienda dejará de operar en el país.

"Hoy nos enteramos que el 31 de diciembre es el último día de la tienda", dijo Nancy, empleada de una de las sucursales en la Ciudad de México.

Aunque ayer martes fue pública la salida de Best Buy de México, más allá de esa información, los colaboradores no tienen más datos. "Todavía no nos avisan nada, nos dijeron que la operación sigue igual hasta el 31 de diciembre. Yo creo que la información nos la dan ya cuando la tengan", espera Nancy.

La todavía empleada de Best Buy reconoció que en este momento es complicado conseguir trabajo.

Por su parte, Luis Antonio, también empleado de la cadena de tiendas, dijo que lo más probable es que será después de diciembre cuando haya mayores descuentos para terminar con el inventario, haciéndolo sólo en su versión en línea.

La información en cuanto al apoyo que la empresa dará a sus empleados no ha llegado a ellos. "No lo veíamos a venir, pero a final de cuentas es un tema de economía y hasta político", agregó.